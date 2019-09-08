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РИА Новости
Единый день голосования

Явка в первые часы голосования на выборах главы Башкирии составила 10,13 %

08:53 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УФА, 8 сен - РИА Новости. В первые часы голосования на выборах главы Башкирии избирательные участки региона посетили 10,13% избирателей, сообщили в ЦИК республики.
Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента, чтобы успели проголосовать большее количество граждан, с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск).
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"Есть первые данные о явке избирателей, к 10.00 (8.00 мск) явка составила 10,13 %", - сообщила журналистам глава башкирского ЦИК Илона Макаренко.
На прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 году явка к 10.00 (8.00 мск) составляла 7,78 %
По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидается 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.
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На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ - Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России". Кроме того 8 сентября жители региона будут избирать двух депутатов госсобрания-курултая, также в ряде городов и районов пройдут выборы муниципальных депутатов.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРадий ХабировИван СухаревРеспублика БашкортостанРоссияПолитика
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