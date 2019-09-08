Явка в первые часы голосования на выборах главы Башкирии составила 10,13 %

УФА, 8 сен - РИА Новости. В первые часы голосования на выборах главы Башкирии избирательные участки региона посетили 10,13% избирателей, сообщили в ЦИК республики.

Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента, чтобы успели проголосовать большее количество граждан, с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск).

"Есть первые данные о явке избирателей, к 10.00 (8.00 мск) явка составила 10,13 %", - сообщила журналистам глава башкирского ЦИК Илона Макаренко.

На прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 году явка к 10.00 (8.00 мск) составляла 7,78 %

По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидается 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.