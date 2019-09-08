Явка на выборах в Иркутской области к полудню составила около 10%

ИРКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Около 10% избирателей к полудню воскресенья (7.00 мск) проголосовали на муниципальных выборах в Иркутской области, при этом в пережившем наводнение Тулуне на выборы мэра пришли 11,2% избирателей, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

"Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области 8 сентября на 12.00 часов (7.00 мск) составила 9,76%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Иркутске, где выбирают депутатов городской думы, на избирательные участки пришли 7,56% избирателей, в Братске, где проходят выборы мэра, - 9,28%. По сравнению с выборами 2014 года явка в этих городах выше на 1,5% и 3% соответственно.

Жители Тулуна, пережившего этим летом две волны сильного наводнения, также выбирают главу города, там проголосовали 11,2% избирателей.

Максимальная явка отмечена на выборах в Катангском районе. Там с учетом досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях проголосовали 45% граждан, имеющих право голоса.