Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T08:53Z
https://ria.ru/20190908/1558441076.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/02/1558440229_0:0:2896:1630_1036x0_80_0_0_d83ff7bf1142f2d2c49a68393b0718d1.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Иркутской области к полудню составила около 10%

08:53 08.09.2019
153
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
ИРКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Около 10% избирателей к полудню воскресенья (7.00 мск) проголосовали на муниципальных выборах в Иркутской области, при этом в пережившем наводнение Тулуне на выборы мэра пришли 11,2% избирателей, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.
"Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области 8 сентября на 12.00 часов (7.00 мск) составила 9,76%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Иркутске, где выбирают депутатов городской думы, на избирательные участки пришли 7,56% избирателей, в Братске, где проходят выборы мэра, - 9,28%. По сравнению с выборами 2014 года явка в этих городах выше на 1,5% и 3% соответственно.
Жители Тулуна, пережившего этим летом две волны сильного наводнения, также выбирают главу города, там проголосовали 11,2% избирателей.
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
08:48Единый день голосования
Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%
Максимальная явка отмечена на выборах в Катангском районе. Там с учетом досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях проголосовали 45% граждан, имеющих право голоса.
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории 55 муниципалитетов Иркутской области работают 1225 участковых избирательных комиссий. В Иркутской области 8 сентября проходят 68 кампаний, избираются 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных дум и пять городских. В списки избирателей включены порядка 1,2 миллиона человек.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
100000
Обсудить 0
Единый день голосованияИркутская областьПолитика
Рекомендуем
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
РИА
Новости
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Лента
новостей
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Лолита назвала причину расставания с мужем
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Названы лечебные свойства водки
Единый день голосования в регионах России
В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
Единый день голосования в регионах России
На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей
Енот
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Драка в поликлинике в Набережных Челнах
В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
Единый день голосования в регионах России
Явка в первые часы голосования на выборах главы Башкирии составила 10,13 %
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52На Сахалин ночью придет циклон с ветром до 33 метров в секунду
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист призвал к диалогу с Россией
Лента новостейМолния