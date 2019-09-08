В Севастополе открылись избирательные участки на выборах парламента региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в законодательное собрание Севастополя началось на более чем 180 постоянных и трех временных избирательных участках города-героя, право голоса в Севастополе имеют более 316 тысяч избирателей.

Для проведения выборов создано восемь округов и более 180 избирательных участков. Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.