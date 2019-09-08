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РИА Новости
Единый день голосования

В Севастополе открылись избирательные участки на выборах парламента региона

08:18 08.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЧлен участковой избирательной комиссии
Член участковой избирательной комиссии
© РИА Новости / Павел Львов
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Член участковой избирательной комиссии . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в законодательное собрание Севастополя началось на более чем 180 постоянных и трех временных избирательных участках города-героя, право голоса в Севастополе имеют более 316 тысяч избирателей.
Для проведения выборов создано восемь округов и более 180 избирательных участков. Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.
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Среди партий, которые были допущены к избирательному процессу – четыре парламентские партии ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), а также "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСевастопольПолитика
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