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РИА Новости
Единый день голосования

Отключения света в ряде районов Приморья не повлияли на процесс голосования

07:56 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина голосует на повторных выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. 16 декабря 2018
Мужчина голосует на повторных выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. 16 декабря 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина голосует на повторных выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. 16 декабря 2018. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Тайфун нарушил электроснабжение в нескольких районах Приморья, но это не повлияло на процесс голосования на выборах, сообщает администрация края.
Накануне в Приморье пришёл тайфун "Линлин", он принёс ливни и сильный ветер. В регионе 8 сентября выбирают районных депутатов и глав сел на ряде территорий.
"Аварийные бригады налаживают электроснабжение населенных пунктов Приморья, нарушенное минувшей ночью из-за ураганного ветра... Избирательные участки, открытые в Единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания. Аварийное отключение от электроэнергии не повлияло на процесс голосования", - говорится в сообщении.
На утро 8 сентября в Приморье энергетики ликвидировали 38 аварий на электросетях, всего за сутки в регионе произошло 84 отключения.
Единый день голосования в России
06:28РИА Новости
В России стартовал единый день голосования
Работы ведутся в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском районах. Основные причины отключений – обрывы, перехлесты проводов, падение на них веток деревьев.
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