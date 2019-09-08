Отключения света в ряде районов Приморья не повлияли на процесс голосования

Мужчина голосует на повторных выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. 16 декабря 2018. Архивное фото

Мужчина голосует на повторных выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. 16 декабря 2018

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Тайфун нарушил электроснабжение в нескольких районах Приморья, но это не повлияло на процесс голосования на выборах, сообщает администрация края.

Накануне в Приморье пришёл тайфун "Линлин", он принёс ливни и сильный ветер. В регионе 8 сентября выбирают районных депутатов и глав сел на ряде территорий.

"Аварийные бригады налаживают электроснабжение населенных пунктов Приморья, нарушенное минувшей ночью из-за ураганного ветра... Избирательные участки, открытые в Единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания. Аварийное отключение от электроэнергии не повлияло на процесс голосования", - говорится в сообщении.

На утро 8 сентября в Приморье энергетики ликвидировали 38 аварий на электросетях, всего за сутки в регионе произошло 84 отключения.