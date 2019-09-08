Отключения света в ряде районов Приморья не повлияли на процесс голосования

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Тайфун нарушил электроснабжение в нескольких районах Приморья, но это не повлияло на процесс голосования на выборах, сообщает администрация края.
Накануне в Приморье пришёл тайфун "Линлин", он принёс ливни и сильный ветер. В регионе 8 сентября выбирают районных депутатов и глав сел на ряде территорий.
"Аварийные бригады налаживают электроснабжение населенных пунктов Приморья, нарушенное минувшей ночью из-за ураганного ветра... Избирательные участки, открытые в Единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания. Аварийное отключение от электроэнергии не повлияло на процесс голосования", - говорится в сообщении.
На утро 8 сентября в Приморье энергетики ликвидировали 38 аварий на электросетях, всего за сутки в регионе произошло 84 отключения.
Работы ведутся в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском районах. Основные причины отключений – обрывы, перехлесты проводов, падение на них веток деревьев.