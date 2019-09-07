Бойко прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что считает взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной шагом к нормализации отношений двух стран и урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы считаем, что это очень важный момент, который приведет к улучшению наших отношений, Украины к России, нормализации. Это важный шаг к урегулированию конфликта на востоке нашей страны. Мы очень рады, что начали двигаться друг к другу навстречу. Я не говорю, кто сделал больше, кто меньше, но самое главное, что процесс пошел и, дай бог, чтобы он не останавливался до окончательной нормализации между Россией и Украиной", - заявил он в эфире телеканала " Россия 24 ".

Бойко отметил, что "это только начало пути, который приведет к полному восстановлению добрососедских отношений, сегодняшний шаг - это хорошая база". Он добавил, что освобождение заключенных "дает хороший толчок" реализации минских соглашений.