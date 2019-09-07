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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Бойко прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев

15:40 07.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что считает взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной шагом к нормализации отношений двух стран и урегулированию конфликта в Донбассе.
"Мы считаем, что это очень важный момент, который приведет к улучшению наших отношений, Украины к России, нормализации. Это важный шаг к урегулированию конфликта на востоке нашей страны. Мы очень рады, что начали двигаться друг к другу навстречу. Я не говорю, кто сделал больше, кто меньше, но самое главное, что процесс пошел и, дай бог, чтобы он не останавливался до окончательной нормализации между Россией и Украиной", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Бойко отметил, что "это только начало пути, который приведет к полному восстановлению добрососедских отношений, сегодняшний шаг - это хорошая база". Он добавил, что освобождение заключенных "дает хороший толчок" реализации минских соглашений.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
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