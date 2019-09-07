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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский заявил, что ни в чем не виноват перед Украиной

15:19 07.09.2019 (обновлено: 16:14 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда и прибывший в Москву, заявил, что жизнь на Украине стала бы невозможна, если бы он чувствовал вину, а он не виноват.
Отвечая на вопрос "Жизнь на Украине больше невозможна?", Вышинский сказал: "Я в этом не уверен, потому что она была бы для меня невозможна, если бы я чувствовал какую-то внутреннюю вину перед Украиной - я не чувствую вины, потому что я не виноват. Я реально ни в чем не виноват, и, я уверен, что это докажет суд".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
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Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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