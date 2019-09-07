Вышинский заявил, что ни в чем не виноват перед Украиной

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда и прибывший в Москву, заявил, что жизнь на Украине стала бы невозможна, если бы он чувствовал вину, а он не виноват.

Отвечая на вопрос "Жизнь на Украине больше невозможна?", Вышинский сказал: "Я в этом не уверен, потому что она была бы для меня невозможна, если бы я чувствовал какую-то внутреннюю вину перед Украиной - я не чувствую вины, потому что я не виноват. Я реально ни в чем не виноват, и, я уверен, что это докажет суд".

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".