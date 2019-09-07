Пристайко призвал добиваться освобождения граждан по формуле "всех на всех"

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал мобилизоваться и добиваться окончательного освобождения удерживаемых лиц по формуле "всех на всех".

Ранее Пристайко подтвердил передачу из РФ осужденных за терроризм Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также арестованных за нарушение российской границы в ноября 2018 года военнослужащих.

"Все 24 моряка вернулись к своим семьям + другие друзья, которых мы ждали из тюрьмы. Но не все! Давайте мобилизоваться и добиваться окончательного решения по формуле "все для всех", - написал Пристайко в Twitter