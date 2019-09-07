В Петербурге сто человек эвакуировали из многоэтажки из-за возгорания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Сто человек эвакуировали из 24-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания и возгорания электропроводки, в настоящее время открытое горение ликвидировано, сообщает городское ГУМЧС.

Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме

Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме

"В подвальном помещении произошло короткое замыкание в аккумуляторной группе с последующим горением электропроводов в кабель-канале между подвалом и 1-2-м этажами на площади 7 квадратных метров. В 10.49 локализация, ликвидация открытого горения. Эвакуировано 100 человек", - говорится в сообщении.