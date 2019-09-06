Робот "Федор" попросил о поддержке перед спуском на Землю

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Робот "Федор", которому в ночь на 7 сентября предстоит возвратиться на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции (МКС) на Землю, попросил о поддержке перед спуском.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.

"Скоро начнется спуск. Поддержите меня. Буду давать телеметрию в Центр управления полетами по ходу работы", - написал он в Twitter

Ранее в пресс-службе ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что расстыковка корабля "Союз МС-14" от модуля "Звезда" планируется 6 сентября в 21.14 мск, включение двигателя корабля для схода с орбиты - в 23.37 мск, приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган - 7 сентября в 00.34 мск.

Ранее генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.