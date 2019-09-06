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РИА Новости

Робот "Федор" попросил о поддержке перед спуском на Землю

21:13 06.09.2019
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© Фото : РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Робот "Федор", которому в ночь на 7 сентября предстоит возвратиться на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции (МКС) на Землю, попросил о поддержке перед спуском.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.
"Скоро начнется спуск. Поддержите меня. Буду давать телеметрию в Центр управления полетами по ходу работы", - написал он в Twitter.
Ранее в пресс-службе ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что расстыковка корабля "Союз МС-14" от модуля "Звезда" планируется 6 сентября в 21.14 мск, включение двигателя корабля для схода с орбиты - в 23.37 мск, приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган - 7 сентября в 00.34 мск.
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Ранее генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.
Человекообразный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника". Эксперимент с роботом "Фёдор" на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Планируется, что в будущем робот "Фёдор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.
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