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РИА Новости

Житель Воронежа напал на прибывших по вызову медиков

17:12 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Житель Воронежа напал на прибывшую по вызову бригаду скорой помощи и избил медсестру, которую доставили в больницу, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона.
В среду, 4 сентября, в 21.41 мск в службу скорой помощи поступил вызов. Звонившие жаловались на температуру у молодой женщины. По данным департамента, вызов был отнесен к категории "неотложных" (срок ожидания помощи - не более двух часов) и передан бригаде подстанции скорой медицинской помощи Советского района.
"По указанному адресу в 22.51 прибыла общепрофильная бригада в составе фельдшера и медицинской сестры. Дверь открыл мужчина, он сразу начал оскорблять медработников, а затем толкнул и ударил медсестру", - говорится в сообщении.
По данным департамента, сотрудники скорой помощи вызвали полицию и написали заявление по факту нападения.
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"Медсестре понадобилась помощь, ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В 2015 году в Воронеже было зарегистрировано три нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, в 2016 - два, в 2017 - три, в 2018 - три, а с начала 2019 года произошло уже три нападения.
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