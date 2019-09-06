Житель Воронежа напал на прибывших по вызову медиков

ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Житель Воронежа напал на прибывшую по вызову бригаду скорой помощи и избил медсестру, которую доставили в больницу, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона.

В среду, 4 сентября, в 21.41 мск в службу скорой помощи поступил вызов. Звонившие жаловались на температуру у молодой женщины. По данным департамента, вызов был отнесен к категории "неотложных" (срок ожидания помощи - не более двух часов) и передан бригаде подстанции скорой медицинской помощи Советского района.

"По указанному адресу в 22.51 прибыла общепрофильная бригада в составе фельдшера и медицинской сестры. Дверь открыл мужчина, он сразу начал оскорблять медработников, а затем толкнул и ударил медсестру", - говорится в сообщении.

По данным департамента, сотрудники скорой помощи вызвали полицию и написали заявление по факту нападения.

"Медсестре понадобилась помощь, ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.