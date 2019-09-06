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РИА Новости

Каменный век

17:12 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийКаменный век
Каменный век
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
Все материалы
Украинский политик Юрий Сиротюк призвал припугнуть Россию ракетой с прикрепленной к ней боеголовкой "с камушками и динамитом". После этого его высмеяли в соцсетях: пользователи предложили ему использовать для запуска рогатку.
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