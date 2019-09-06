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РИА Новости

Малым предприятиям Москвы-участникам госзаказа упростят получение гарантий

17:11 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы упростил процедуру и сократил с 10 до трех дней сроки предоставления гарантийной поддержки московским предпринимателям, имеющим опыт участия в госзакупках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
По его словам, нововведения призваны, прежде всего, улучшить условия получения поручительств для участников госзаказа и при анализе заявок Фонд будет учитывать опыт предпринимателя в реализации госконтрактов. Для этих субъектов МСП сократят объем проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и группы связанных с ним лиц, что обеспечит сокращение срока рассмотрения заявок. Кроме того, будет упрощена процедура анализа заявок на поручительство от банков, которые выступают лидерами в сегменте кредитов субъектам МСП, - Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Альфа-банка.

"Фонд готов предложить более лояльные условия тем, кто уже имеет опыт исполнения заказа по ФЗ-44 и ФЗ-223, и хочет получить средства на вновь выигранный похожий заказ", - привели в пресс-службе комментарий главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Упрощенный порядок уже начал действовать: по новой процедуре фонд оформил первое поручительство в размере 20 миллионов рублей по кредиту на 40 миллионов рублей в Сбербанке для одной из малых компаний.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время под капитал Фонда в 10 миллиардов рублей сформирован портфель действующих поручительств размером 19,5 миллиардов рублей, которые покрывают кредиты и гарантии московским предпринимателям на 35,8 миллиарда рублей. Таким образом, по данным департамента, каждый рубль, вложенный государством в гарантийный капитал, позволил привлечь в действующие малые и средние компании 3,6 рубля кредитных средств. Средний размер поручительства фонда составляет 17 миллионов рублей, гарантией можно покрыть до 70% суммы обязательств (до 100 миллионов рублей).
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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