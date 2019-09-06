Малым предприятиям Москвы-участникам госзаказа упростят получение гарантий

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы упростил процедуру и сократил с 10 до трех дней сроки предоставления гарантийной поддержки московским предпринимателям, имеющим опыт участия в госзакупках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По его словам, нововведения призваны, прежде всего, улучшить условия получения поручительств для участников госзаказа и при анализе заявок Фонд будет учитывать опыт предпринимателя в реализации госконтрактов. Для этих субъектов МСП сократят объем проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и группы связанных с ним лиц, что обеспечит сокращение срока рассмотрения заявок. Кроме того, будет упрощена процедура анализа заявок на поручительство от банков, которые выступают лидерами в сегменте кредитов субъектам МСП, - Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Альфа-банка.

"Фонд готов предложить более лояльные условия тем, кто уже имеет опыт исполнения заказа по ФЗ-44 и ФЗ-223, и хочет получить средства на вновь выигранный похожий заказ", - привели в пресс-службе комментарий главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Упрощенный порядок уже начал действовать: по новой процедуре фонд оформил первое поручительство в размере 20 миллионов рублей по кредиту на 40 миллионов рублей в Сбербанке для одной из малых компаний.