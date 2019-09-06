В Москве состоялась презентация книги "Цветет калина"

МОСКВА, 6 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве 4 сентября состоялась презентация книги "Цветёт калина: альбом, хранящий любовь к своей Родине и семье", выпущенной в свет Издательством иллюстрированного журнала Шаньдун. На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова, директор издательской корпорации иллюстрированного журнала Шаньдун Чжан Чжихуа, глава Издательства Ли Вэньбо, а также автор новой книги профессор Ли Иннань.
Выступая на церемонии, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова подчеркнула, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. За это время две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Дружественные отношения России и Китая имеют давнюю историю. Речь идет об авторе данной книги Ли Иннань. Ее отец Ли Лисань – член Коммунистической партии Китая. Во время учебы в Советском Союзе он познакомился с матерью Ли Иннань – Ли Ша, они полюбили друг друга и прошли по жизни рука об руку в тяжелые времена. Можно сказать, что история преподавания русского языка в Китае началась с Ли Ша – именно она создала в Харбине школу русского языка, а затем Ли Иннань переняла эстафету от матери, обе женщины приложили большие усилия для популяризации русского языка в Китае и подготовили множество специалистов – дипломатов и переводчиков.
Совсем недавно г-жа Ли Иннань стала лауреатом премии "10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества". В своей книге она рассказывает о семейной атмосфере, в которой она выросла, вспоминает мельчайшие подробности из жизни с матерью, а также делится с читателями трогательными историями, связанными с любимой профессией педагога. По мнению многих, эти драгоценные мемуары написаны искренне и с душевным теплом.