В Москве состоялась презентация книги "Цветет калина"

Выступая на церемонии, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова подчеркнула, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. За это время две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Дружественные отношения России и Китая имеют давнюю историю. Речь идет об авторе данной книги Ли Иннань. Ее отец Ли Лисань – член Коммунистической партии Китая. Во время учебы в Советском Союзе он познакомился с матерью Ли Иннань – Ли Ша, они полюбили друг друга и прошли по жизни рука об руку в тяжелые времена. Можно сказать, что история преподавания русского языка в Китае началась с Ли Ша – именно она создала в Харбине школу русского языка, а затем Ли Иннань переняла эстафету от матери, обе женщины приложили большие усилия для популяризации русского языка в Китае и подготовили множество специалистов – дипломатов и переводчиков.