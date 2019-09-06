Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T17:08Z
https://ria.ru/20190906/1558403929.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a6b30fcd1135a0690ea1eb5366d07b0.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Команда из КНР примет участие в Чемпионате мира по пожарному спорту

16:48 06.09.2019 (обновлено: 17:08 06.09.2019)
15
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПожарные учения
Пожарные учения
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Департамент по пожарно-спасательным делам при министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР организовал 4 сентября совещание для пожарных, которые отправятся в Россию для участия в 15-м Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту.
Департамент по пожарно-спасательным делам с третьей декады мая отобрал среди 258 пожарных из разных пожарно-спасательных команд страны, которые подали заявки на участие в конкурсе, 133 лучших. С 20 по 22 июня эти 133 пожарных участвовали в конкурсе по пяти дисциплинам. Затем 60 лучших приступили к этапу интенсивных тренировок.
Тренировки длились один месяц, а 6 августа определили 12 пожарных, которые представят Китай на нынешнем Чемпионате мира. Они представляют провинции Фуцзянь, Ганьсу, Гуйчжоу, Хэйлунцзян, Чжэцзян, а также города Тяньцзинь, Шанхай и Автономный район Внутренняя Монголия.
15-й Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту будет проходить с 8 по 16 сентября в российском городе Саратове. Спортсмены китайской пожарно-спасательной команды примут участие во всех 4 дисциплинах, в частности, в подъеме на 4-й этаж по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы препятствий, пожарной эстафете 4 × 100 м и боевом развертывании.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Лабораторные мыши
Китай и Россия укрепляют региональное сотрудничество в области науки
РИА
Новости
Старая книга и стеклянная лупа
В Москве состоялась презентация книги "Цветет калина"
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Малым предприятиям Москвы-участникам госзаказа упростят получение гарантий
Лесные пожары
Власти Якутии просят увеличить финансирование для борьбы с лесными пожарами
Лента
новостей
Полиция
В Дагестане нашли авиационную бомбу 1999 года
Пожарный
В Москве два человека погибли при пожаре в квартире
Дорога в поселке Белый Яр (ХМАО)
В югорском поселке завершили реконструкцию дороги, о которой просили жители
Баннер МИА Россия сегодня
РИА Новости 12-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях
Вид на центральную часть города Якутска
В Якутии на три месяца закроют рестораны, где отравились более 40 человек
В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал, что каждый год отдыхает в Крыму
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор предложил экспортировать зерно по Северному морскому пути
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе
Питон
В Китае таможенники изъяли 386 килограмм сушеных змей
Автомобиль скорой помощи
Пострадавшую из-за взрыва в доме в Кузбассе отправили в ожоговый центр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния