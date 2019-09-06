Команда из КНР примет участие в Чемпионате мира по пожарному спорту

МОСКВА, 6 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Департамент по пожарно-спасательным делам при министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР организовал 4 сентября совещание для пожарных, которые отправятся в Россию для участия в 15-м Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту.
Департамент по пожарно-спасательным делам с третьей декады мая отобрал среди 258 пожарных из разных пожарно-спасательных команд страны, которые подали заявки на участие в конкурсе, 133 лучших. С 20 по 22 июня эти 133 пожарных участвовали в конкурсе по пяти дисциплинам. Затем 60 лучших приступили к этапу интенсивных тренировок.
Тренировки длились один месяц, а 6 августа определили 12 пожарных, которые представят Китай на нынешнем Чемпионате мира. Они представляют провинции Фуцзянь, Ганьсу, Гуйчжоу, Хэйлунцзян, Чжэцзян, а также города Тяньцзинь, Шанхай и Автономный район Внутренняя Монголия.
15-й Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту будет проходить с 8 по 16 сентября в российском городе Саратове. Спортсмены китайской пожарно-спасательной команды примут участие во всех 4 дисциплинах, в частности, в подъеме на 4-й этаж по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы препятствий, пожарной эстафете 4 × 100 м и боевом развертывании.