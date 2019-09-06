Команда из КНР примет участие в Чемпионате мира по пожарному спорту

МОСКВА, 6 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Департамент по пожарно-спасательным делам при министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР организовал 4 сентября совещание для пожарных, которые отправятся в Россию для участия в 15-м Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Департамент по пожарно-спасательным делам при министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР организовал 4 сентября совещание для пожарных, которые отправятся в Россию для участия в 15-м Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту.

Департамент по пожарно-спасательным делам с третьей декады мая отобрал среди 258 пожарных из разных пожарно-спасательных команд страны, которые подали заявки на участие в конкурсе, 133 лучших. С 20 по 22 июня эти 133 пожарных участвовали в конкурсе по пяти дисциплинам. Затем 60 лучших приступили к этапу интенсивных тренировок.

Тренировки длились один месяц, а 6 августа определили 12 пожарных, которые представят Китай на нынешнем Чемпионате мира. Они представляют провинции Фуцзянь, Ганьсу, Гуйчжоу, Хэйлунцзян, Чжэцзян, а также города Тяньцзинь, Шанхай и Автономный район Внутренняя Монголия.