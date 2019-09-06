Китай и Россия укрепляют региональное сотрудничество в области науки

МОСКВА, 6 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Во Владивостоке проходит 5-й Восточный экономический форум. На форуме сообщили, что соседние регионы Китая и России проводят активное сотрудничество в области научно-технических исследований и разработок. Во Владивостоке проходит 5-й Восточный экономический форум. На форуме сообщили, что соседние регионы Китая и России проводят активное сотрудничество в области научно-технических исследований и разработок.

Имея уникальные геополитические преимущества, провинция Хэйлунцзян проводит долгосрочные научно-технические обмены и расширяет сотрудничество с Россией, особенно с научно-исследовательскими учреждениями при Дальневосточном отделении Российской академии наук и Дальневосточным федеральным университетом. Ведется научно-техническое сотрудничество в различных областях, в том числе, в производстве оборудования, в области новых материалов, оптико-электронных технологий, биоинженерии, современного сельского хозяйства и защиты окружающей среды. Формы сотрудничества развиваются от обмена специалистами и совместных исследований к созданию совместных лабораторий и совместных центров исследований и разработок, а также других платформ сотрудничества.

В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что в Китае наука и техника стремительно развиваются, влияние Китая в международных научно-технических кругах также постоянно растет. В настоящее время российское правительство содействует реализации Стратегии научно-технологического развития РФ на 2018-2025 годы, а главные университеты России реализуют Национальный проект "Наука" на 2018-2024 годы. Приоритетные направления развития, перечисленные в этих стратегиях и планах, совпадают с несколькими важными направлениями научных исследований и разработок в Китае.