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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай и Россия укрепляют региональное сотрудничество в области науки

16:46 06.09.2019
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© Depositphotos / GorodenkoffЛабораторные мыши
Лабораторные мыши
© Depositphotos / Gorodenkoff
МОСКВА, 6 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Во Владивостоке проходит 5-й Восточный экономический форум. На форуме сообщили, что соседние регионы Китая и России проводят активное сотрудничество в области научно-технических исследований и разработок.
Имея уникальные геополитические преимущества, провинция Хэйлунцзян проводит долгосрочные научно-технические обмены и расширяет сотрудничество с Россией, особенно с научно-исследовательскими учреждениями при Дальневосточном отделении Российской академии наук и Дальневосточным федеральным университетом. Ведется научно-техническое сотрудничество в различных областях, в том числе, в производстве оборудования, в области новых материалов, оптико-электронных технологий, биоинженерии, современного сельского хозяйства и защиты окружающей среды. Формы сотрудничества развиваются от обмена специалистами и совместных исследований к созданию совместных лабораторий и совместных центров исследований и разработок, а также других платформ сотрудничества.
В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что в Китае наука и техника стремительно развиваются, влияние Китая в международных научно-технических кругах также постоянно растет. В настоящее время российское правительство содействует реализации Стратегии научно-технологического развития РФ на 2018-2025 годы, а главные университеты России реализуют Национальный проект "Наука" на 2018-2024 годы. Приоритетные направления развития, перечисленные в этих стратегиях и планах, совпадают с несколькими важными направлениями научных исследований и разработок в Китае.
В настоящее время многие ведущие российские университеты установили партнерские отношения с китайскими вузами, в том числе, и в провинции Хэйлунцзян, чтобы содействовать обменам между преподавателями и студентами и совместной исследовательской работе. Например, Харбинский политехнический университет и Дальневосточный федеральный университет совместно создали Арктический инженерный исследовательский центр. По инициативе Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана создана Ассоциация технических университетов Китая и России, в рамках которой Томский политехнический университет планирует развивать научно-исследовательское сотрудничество с Харбинским политехническим университетом.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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