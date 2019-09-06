Суд снял арест с четверти квартиры тещи Ананьева

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Людмилы Перевозчиковой, тещи одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка и его экс-предправления Дмитрия Ананьева, снял запрет на проведение сделок с четвертью квартиры на Новопесчаной улице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Перевозчикова просила отменить обеспечительные меры, принятые в деле по иску Промсвязьбанка к его бывшим контролирующим лицам о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков. Ответчиками в иске ПСБ указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

Ранее суд заморозил активы Дмитрия Ананьева - 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета, самолет Bombardier Challenger 650.

Представитель Перевозчиковой сообщил в суде, что квартира принадлежала семье его доверительницы и была приватизирована в 1992 году еще до бракосочетания Ананьева с его женой Людмилой. "Никаким образом эта одна четвертая доля не может рассматриваться в качестве совместно нажитого имущества", - сказал представитель заявительницы.

Ранее в качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер представитель ПСБ приводил в суде примеры сделок, которыми ответчики отчуждали принадлежащее им имущество, в том числе крупную недвижимость, в пользу своих родственников и других лиц. Так, Дмитрий Ананьев в преддверии принятия мер по оздоровлению ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited.