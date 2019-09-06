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РИА Новости

Суд снял арест с четверти квартиры тещи Ананьева

16:43 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Ананьев
Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Людмилы Перевозчиковой, тещи одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка и его экс-предправления Дмитрия Ананьева, снял запрет на проведение сделок с четвертью квартиры на Новопесчаной улице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Перевозчикова просила отменить обеспечительные меры, принятые в деле по иску Промсвязьбанка к его бывшим контролирующим лицам о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков. Ответчиками в иске ПСБ указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.
Ранее суд заморозил активы Дмитрия Ананьева - 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета, самолет Bombardier Challenger 650.
Представитель Перевозчиковой сообщил в суде, что квартира принадлежала семье его доверительницы и была приватизирована в 1992 году еще до бракосочетания Ананьева с его женой Людмилой. "Никаким образом эта одна четвертая доля не может рассматриваться в качестве совместно нажитого имущества", - сказал представитель заявительницы.
Алексей Ананьев
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Ранее в качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер представитель ПСБ приводил в суде примеры сделок, которыми ответчики отчуждали принадлежащее им имущество, в том числе крупную недвижимость, в пользу своих родственников и других лиц. Так, Дмитрий Ананьев в преддверии принятия мер по оздоровлению ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited.
В рамках этого дела арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц в пределах предъявляемых к каждому из них сумм требований. Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций ПСБ.
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РосимуществоАрбитражный суд г. МосквыПромсвязьбанкДмитрий АнаньевРоссияПроисшествия
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