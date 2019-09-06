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РИА Новости

Силовики обстреляли из гранатомета населенный пункт, заявили в ЛНР

16:23 06.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике населенный пункт Калиново-Борщеватое в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 14.40 (совпадает с мск) боевики 72 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины обстреляли из станкового противотанкового гранатомета населенный пункт Калиново-Борщеватое", - заявил Осадчий журналистам.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не подаются на провокации", - добавил Осадчий.
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР призвал международные организации оказать давление на Киев "с целью сохранения достигнутого перемирия".
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