Силовики обстреляли из гранатомета населенный пункт, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике населенный пункт Калиново-Борщеватое в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 14.40 (совпадает с мск) боевики 72 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины обстреляли из станкового противотанкового гранатомета населенный пункт Калиново-Борщеватое", - заявил Осадчий журналистам.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не подаются на провокации", - добавил Осадчий.
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР призвал международные организации оказать давление на Киев "с целью сохранения достигнутого перемирия".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru