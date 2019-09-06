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РИА Новости

Набиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону

16:12 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Проблема с блокировкой банками счетов клиентов в рамках антиотмывочного закона еще не решена, ЦБ не исключает дополнительных мер, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Она отметила, что банки иногда недобросовестно пользуются своим обязательством отказать клиенту в обслуживании, если есть нарушения антиотмывочного законодательства, применяя при этом в том числе и "формальные механистические подходы". В связи с этим, по словам Набиуллиной, работа с банками усовершенствована, в том числе создан механизм апелляции.
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"И на наш взгляд, хотя эта проблема и не решена, но все-таки там положительная динамика есть. Мы готовы будем посмотреть и дополнительные меры. И если они будут сбалансированными, то есть не раскроют опять окно для сомнительных операций, мы против того, чтобы финансовый сектор был легким каналом отмывания средств, вот это точно", - заявила глава ЦБ.
"Но безусловно, защита добросовестных клиентов и инструменты выстроить такую сбалансированную политику и защитить права добросовестных клиентов есть, и мы готовы над этим дальше работать", - добавила она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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