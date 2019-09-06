Набиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону

Она отметила, что банки иногда недобросовестно пользуются своим обязательством отказать клиенту в обслуживании, если есть нарушения антиотмывочного законодательства, применяя при этом в том числе и "формальные механистические подходы". В связи с этим, по словам Набиуллиной, работа с банками усовершенствована, в том числе создан механизм апелляции.

"И на наш взгляд, хотя эта проблема и не решена, но все-таки там положительная динамика есть. Мы готовы будем посмотреть и дополнительные меры. И если они будут сбалансированными, то есть не раскроют опять окно для сомнительных операций, мы против того, чтобы финансовый сектор был легким каналом отмывания средств, вот это точно", - заявила глава ЦБ.