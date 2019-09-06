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РИА Новости
Новости Подмосковья

Достижения подмосковных фермеров оценил губернатор Андрей Воробьев

15:39 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗаготовка сена на полях одного из совхозов Московской области
Заготовка сена на полях одного из совхозов Московской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В городском округе Серебряные Пруды достижения сельхозпредприятий в рамках уборочной кампании оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона протестировал технику, а также продегустировал продукцию местных фермеров, сообщил телеканал "360".
Фермеры Серебряных Прудов угостили губернатора натуральными чипсами, которые производят без приправ, химических добавок и соли, и рассказали о новых сортах картофеля.
"Мы популяризируем картофель и хотим отличаться от других регионов — наш картофель должен быть красивым, поэтому мы делаем [сорт] панду, чтобы люди покупали именно глазами", — рассказали они.
Погодные условия в этом году нанесли серьезный урон подмосковным полям. Из-за обильных дождей план уборки озимых культур не был выполнен, однако качество зерна неизменно осталось высоким.
"Яровые культуры себя чувствуют более хорошо, сегодня мы компенсируем недобор в озимых культурах яровым севом, но в целом выйдем на валовые показатели по зерну чуть ниже прошлого года, ну или на уровне прошлого года", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Лучше всего дела обстоят с кормовыми культурами. Урожайность с гектара превышает показатели прошлого года примерно на 3–4%. Губернатор отметил, что большинство подмосковных полей засеяны и "каждый клочок земли работает".
"Мы заинтересованы, чтобы хозяйства были прибыльными, чтобы они развивались, и это ключевая задача. Без участия государства — нашего регионального, федерального бюджетов — это крайне сложно", — подчеркнул глава региона.
Что касается заготовки кормов, на данный момент скошено 5,8 тысячи гектаров трав на сено, сенаж, зеленый корм, силос. Заготовлено 35,5 тысячи тонн грубых кормов – это сено, сенаж, солома. В среднем в Серебряных Прудах на одну голову крупного скота заготовлено 23,6 центнера кормовых единиц.
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