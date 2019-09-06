Достижения подмосковных фермеров оценил губернатор Андрей Воробьев

Заготовка сена на полях одного из совхозов Московской области

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В городском округе Серебряные Пруды достижения сельхозпредприятий в рамках уборочной кампании оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона протестировал технику, а также продегустировал продукцию местных фермеров, сообщил телеканал В городском округе Серебряные Пруды достижения сельхозпредприятий в рамках уборочной кампании оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона протестировал технику, а также продегустировал продукцию местных фермеров, сообщил телеканал "360"

Фермеры Серебряных Прудов угостили губернатора натуральными чипсами, которые производят без приправ, химических добавок и соли, и рассказали о новых сортах картофеля.

"Мы популяризируем картофель и хотим отличаться от других регионов — наш картофель должен быть красивым, поэтому мы делаем [сорт] панду, чтобы люди покупали именно глазами", — рассказали они.

Погодные условия в этом году нанесли серьезный урон подмосковным полям. Из-за обильных дождей план уборки озимых культур не был выполнен, однако качество зерна неизменно осталось высоким.

"Яровые культуры себя чувствуют более хорошо, сегодня мы компенсируем недобор в озимых культурах яровым севом, но в целом выйдем на валовые показатели по зерну чуть ниже прошлого года, ну или на уровне прошлого года", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Лучше всего дела обстоят с кормовыми культурами. Урожайность с гектара превышает показатели прошлого года примерно на 3–4%. Губернатор отметил, что большинство подмосковных полей засеяны и "каждый клочок земли работает".

"Мы заинтересованы, чтобы хозяйства были прибыльными, чтобы они развивались, и это ключевая задача. Без участия государства — нашего регионального, федерального бюджетов — это крайне сложно", — подчеркнул глава региона.