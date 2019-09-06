СК займется делом матери из Приамурья, которая "воспитывала" дочь кулаками

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы села Ивановка Амурской области, которая била и нецензурно оскорбляла свою годовалую дочь, передано в СУСК РФ по региону.

Ранее в интернете появилось видео, где мать нецензурно выражается в адрес дочери. Раздетый ребенок сидит на диване и сильно плачет, женщина бьет дочку, хватает за лицо, называет животным. Гнев родительницы вызвало то, что девочка испачкалась в золе (семья проживает в частном доме).

"В следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области из органов внутренних дел передано уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы села Ивановка, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следственное управление.

Как уточняет управление, мать, "воспитывавшая" таким образом годовалую дочь, находилась в состоянии алкогольного опьянения, по инициативе органов опеки девочка и ее пятилетний брат изъяты из семьи.