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РИА Новости

На Кубани завели дело после смерти девочки в больнице

15:14 06.09.2019
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© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани в связи со смертью девочки в районной больнице, умершей, предположительно, из-за несвоевременного оказания ей помощи.
Ранее "Комсомольская правда - Кубань" сообщила о смерти в Каневском районе восьмилетней девочки. По данным издания, бабушка и дедушка привезли ребенка в районную больницу с болями в животе, однако медики не нашли у нее заболеваний, дали ей обезболивающее и отправили домой. Отмечается, что утром состояние больной ухудшилось, ее прооперировали, и пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, девочка умерла, семья винит в произошедшем врачей.
"С целью установления обстоятельств гибели малолетней в Каневском районе возбуждено уголовное дело", - сообщили РИА Новости в региональном СК.
Комментарием министерства здравоохранения региона РИА Новости пока не располагает.
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