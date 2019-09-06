Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу дела о разбойном нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой для расследования в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России". - говорится в сообщении.
Учитывая общественный резонанс, а также занимаемую Памфиловой должность и сферу ее профессиональной деятельности, "дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления", подчеркнула Петренко.