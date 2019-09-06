Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T16:24Z
https://ria.ru/20190906/1558396723.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155839/15/1558391581_0:253:2678:1759_1036x0_80_0_0_bed67e0ef32facf935c729414274e80d.jpg
РИА Новости

Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК

14:47 06.09.2019 (обновлено: 16:24 06.09.2019)
290
© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу дела о разбойном нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой для расследования в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России". - говорится в сообщении.
Учитывая общественный резонанс, а также занимаемую Памфиловой должность и сферу ее профессиональной деятельности, "дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления", подчеркнула Петренко.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Вчера, 13:38РИА Новости
Федотов считает, что Памфиловой надо предоставить госохрану
330050
Обсудить 0
Нападение на Эллу ПамфиловуЦИКЭлла ПамфиловаСледственный комитет РФАлександр БастрыкинПроисшествия
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
СК проверит версию нападения на Памфилову из-за ее деятельности
РИА
Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Путину доложили о нападении на дом Памфиловой
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Федотов считает, что Памфиловой надо предоставить госохрану
Презентация оригинальных идей по освоению дальневосточных гектаров
Владельцам дальневосточного гектара могут начать выдавать домокомплект
Лента
новостей
Магазин Пятерочка
"Пятерочка" может прекратить работу с фирмой, чей сотрудник избил человека
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой после нападения
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Политолог прокомментировал заявление Эрдогана о ядерном оружии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
План интеграции России и Белоруссии почти готов к парафированию
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Булаев прокомментировал идею предоставить охрану членам ЦИК
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Истребители-бомбардировщики СУ-34
СМИ сообщили подробности столкновения двух Су-34 в небе над Липецком
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
В Госдуме готовы обсудить вопрос госохраны главы ЦИК
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Истребители-бомбардировщики Су-34
Два Су-34 могут отправить на ремонт после инцидента в небе над Липецком
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния