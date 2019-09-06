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РИА Новости

В Якутии на три месяца закроют рестораны, где отравились более 40 человек

14:19 06.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Деятельность сети ресторанов ООО "Сеул" в Якутии, в которых во время проведения свадеб отравились более 40 человек, будет приостановлена на 90 дней, сообщает пресс-служба Якутского городского суда.
В медучреждения города Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов 19-26 августа за медицинской помощью обратились 45 человек с симптомами острой кишечной инфекции. Все они отравились на свадебных мероприятиях, прошедших 16-18 августа в банкетных залах ООО "Сеул". Следственный комитет Якутии начал проверку.
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"Якутский городской суд вынес постановление о признании ООО "Сеул" виновным и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток путем опечатывания (опломбирования) входных дверей для посетителей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты регионального Роспотребнадзора выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации общепита.
"В ходе проверки выявлены идентичные нарушения по всем четырем объектам (банкетные залы "Белые ночи" и "София", рестораны "Стелла" и "Пхеньян Гван"), персонал ресторанов не закреплен за объектами, переходит с одной кухни на другую, во время банкетов привлекаются посторонние лица в качестве поваров, официантов и техработников без трудовых договоров, приказов, медицинских документов, личных медицинских книжек; работа не упорядочена, нет ответственных лиц по контролю за режимом работы, за приемом персонала на работу, распределением должностных обязанностей, за соблюдением личной и производственной гигиены, отсутствует контроль качества и безопасности готовых блюд", - отметили в горсуде.
Постановление не вступило в законную силу.
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