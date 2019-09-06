Экс-глава МИД Италии оценил работу правительства в отношении России

"Что нам не удалось сделать - это разрешить те вопросы, которые продолжают разделять Россию и другие государства Европы. Однако мы вели активную работу по продвижению диалога, когда он продолжается, нужно всегда быть уверенным в том, что он приведет к результату", - заявил он РИА Новости на полях экономического форума в итальянском Черноббьо.