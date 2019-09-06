Экс-глава МИД Италии оценил работу правительства в отношении России

РИМ, 6 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези выразил сожаление, что ушедшее в отставку правительство не смогло разрешить противоречия, разделяющие Россию и Евросоюз.
"Что нам не удалось сделать - это разрешить те вопросы, которые продолжают разделять Россию и другие государства Европы. Однако мы вели активную работу по продвижению диалога, когда он продолжается, нужно всегда быть уверенным в том, что он приведет к результату", - заявил он РИА Новости на полях экономического форума в итальянском Черноббьо.
По его словам, новый глава МИД Луиджи Ди Майо может "прекрасно справиться со своей работой".
"Каждый должен пытаться сделать больше, чем его предшественник. Об этом можно говорить через несколько месяцев", - ответил Моаверо на вопрос, может ли новый глава МИД добиться прогресса в продвижении отношений России и Европы.
4 сентября, 17:06РИА НовостиКонте объявил состав нового правительства Италии