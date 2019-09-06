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РИА Новости

Экс-глава МИД Италии оценил работу правительства в отношении России

13:58 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези во время совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 8 октября 2018
Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези во время совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 8 октября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РИМ, 6 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези выразил сожаление, что ушедшее в отставку правительство не смогло разрешить противоречия, разделяющие Россию и Евросоюз.
"Что нам не удалось сделать - это разрешить те вопросы, которые продолжают разделять Россию и другие государства Европы. Однако мы вели активную работу по продвижению диалога, когда он продолжается, нужно всегда быть уверенным в том, что он приведет к результату", - заявил он РИА Новости на полях экономического форума в итальянском Черноббьо.
По его словам, новый глава МИД Луиджи Ди Майо может "прекрасно справиться со своей работой".
"Каждый должен пытаться сделать больше, чем его предшественник. Об этом можно говорить через несколько месяцев", - ответил Моаверо на вопрос, может ли новый глава МИД добиться прогресса в продвижении отношений России и Европы.
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