Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года.
Шефчович рассказал, что говорил с Новаком.
Good to have talked to #Russia's Energy Minister Novak. We have agreed to hold the next #TrilateralGasTalks this month. The precise date to be announced soon, after consulting the Ukrainian side. pic.twitter.com/Ny1U5SHhAB— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 6, 2019
"Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной", - говорится в Twitter Шефчовича.
Ранее источник в Еврокомиссии рассказал РИА Новости, что РФ и Украине было предложено провести встречу на неделе с 16 по 22 сентября.
Новак 4 сентября заявил, что Россия в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонки в формате Россия-Украина-ЕС, уточнив, что предварительно была договоренность о встрече в сентябре. Украина также выражала готовность принять участие в трехсторонних консультациях уже в сентябре, об этом сообщал новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Премьер Украины Алексей Гончарук 2 сентября назвал подготовку к переговорам по транзиту российского газа среди приоритетных задач нового правительства Украины на ближайшие недели.
4 сентября, 15:19Сказано в эфиреУкраинский аналитик: российский газ для Украины был и остается важнейшимВ Киеве заявили о готовности принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией в сентябре. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik дал оценку этому заявлению.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.
Министр энергетики РФ в июне после переговоров с Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.