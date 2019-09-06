Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года.

Шефчович рассказал, что говорил с Новаком.

Good to have talked to #Russia's Energy Minister Novak. We have agreed to hold the next #TrilateralGasTalks this month. The precise date to be announced soon, after consulting the Ukrainian side. pic.twitter.com/Ny1U5SHhAB — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 6, 2019

"Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной", - говорится в Twitter Шефчовича.

Ранее источник в Еврокомиссии рассказал РИА Новости, что РФ и Украине было предложено провести встречу на неделе с 16 по 22 сентября.

Новак 4 сентября заявил, что Россия в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонки в формате Россия-Украина-ЕС, уточнив, что предварительно была договоренность о встрече в сентябре. Украина также выражала готовность принять участие в трехсторонних консультациях уже в сентябре, об этом сообщал новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Премьер Украины Алексей Гончарук 2 сентября назвал подготовку к переговорам по транзиту российского газа среди приоритетных задач нового правительства Украины на ближайшие недели.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.