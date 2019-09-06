Избирателю важно адаптироваться к новому миру медиа, считает эксперт

"Психологическое восприятие, пропаганда - мы видим самые невероятные вещи. Это все подвергает устоявшиеся точки зрения сомнению и вмешивается во все сферы, включая политику. Это не ново. Это стало нормой. В том числе для западных демократий. И медиа соревнуются в изложении разных точек зрения, чтобы "продать" это аудитории... Каждый показывает свой взгляд. Это нормально. И важно избирателю адаптироваться к этому новому миру", - отметил Марсили.