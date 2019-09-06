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РИА Новости

Избирателю важно адаптироваться к новому миру медиа, считает эксперт

13:19 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПрохожие
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мир медиа, рассказывающий избирателю о тех или иных процессах, эволюционирует, и важно адаптироваться к этому, отметил в комментарии РИА Новости научный сотрудник Центра международных исследований Университета Лиссабона Марко Марсили.
В пятницу в Совете Федерации РФ прошла встреча председателя Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова с международными экспертами.
"Психологическое восприятие, пропаганда - мы видим самые невероятные вещи. Это все подвергает устоявшиеся точки зрения сомнению и вмешивается во все сферы, включая политику. Это не ново. Это стало нормой. В том числе для западных демократий. И медиа соревнуются в изложении разных точек зрения, чтобы "продать" это аудитории... Каждый показывает свой взгляд. Это нормально. И важно избирателю адаптироваться к этому новому миру", - отметил Марсили.
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