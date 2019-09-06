В Москве прошел Форум по маркетингу в недвижимости 2019

МОСКВА, 6 сен – Ассоциация Repa. Четвертого сентября в Москве на площадке Telegraph состоялся ежегодный Marketing Real Estate Forum – мероприятие, собравшее более 350 участников и более 20 спикеров в четырех насыщенных сессиях. Эксперты отрасли и профессиональная аудитория в живом формате обсудили самые насущные вопросы и аспекты работы, волнующие каждого специалиста по маркетингу – и выяснили, что супергероями не рождаются: ими учатся быть, работая каждый день.

Форум открыла дискуссия о главном: главный редактор сайта ассоциации REPA Дина Назарова пригласила лидеров отрасли к обсуждению ключевых трендов, технологий и прогнозов. Дискуссия стартовала с описания общей картины аналитиками рынка – среди основных трендов были отмечены радикальный рост цен на 15-20% и в то же время – рост спроса на новостройки. Этот парадокс рынка, по мнению экспертов, поставит перед маркетологами и менеджерами по продажам новые вызовы уже в следующем году – в условиях работы с высокой изначальной стоимостью проектов.

Вице-президент по маркетингу и связям с общественностью Группы ПСН Екатерина Кутумова рассказала о том, как в компании уже действуют новые каналы для работы с клиентами: "Мы налаживаем коммуникацию с клиентом через все возможные каналы, при этом понимаем, что со временем они могут меняться. Например, форумы уже устарели, и нет смысла создавать их для новых объектов, так появились чаты и каналы в мессенджерах. Сейчас мы стараемся задействовать максимально удобные, востребованные и актуальные инструменты для общения: email-рассылки, новости на сайтах, официальные телеграм-каналы проектов и формы обратной связи, синхронизированные с CRM застройщика и управляющей компании".

Директор GMK Сергей Разуваев во время выступления отметил яркие тренды рынка 2019 года, которые определенно получат развитие в будущем: галопирующий рост цен и интерес к малоэтажным проектам: "Ценовое ралли началось где-то полгода назад. Многие девелоперы разогнали цены, но не могут остановиться, хотя сами видят, что ценник уже тормозит продажи", - рассказал Сергей Разуваев. Также в реальность девелопмента возвращается низкоэтажная застройка: "Одна из тенденций рынка – интерес к индивидуальному жилищному строительству и малоэтажной многоквартирной застройке", - считает эксперт.

На второй сессии форума эксперты устроили битву кейсов по брендингу проектов в недвижимости – всего за 10 минут каждый эксперт должен был представить свой практический опыт, чтобы претендовать на статус лучшего спикера. Сессию открыл креативный директор Whitemark Николай Хлопков, который рассказал о полной упаковке нового бренда компании, специализирующейся на точечных качественных жилых проектах – и о том, как создается бренд порядочного девелопера с историей, в котором покупатель может быть уверен. "Перед нами стояла задача создать образ компании, которая выполняет свои обязательства и заявляет о себе, не создавая ощущения выскочки. Поэтому при разработке идеологической платформы вместо слов "лидерство" и "забота о покупателях" мы использовали такие слова, как "ответственность", "порядочность", вежливость" и "интеллигентность". Результатом работы стала продуманная, складная и непротиворечивая структура, в которой гармонично сосуществуют все бренды девелопера VEREN GROUP".

Эволюция бренда и по-настоящему опасные региональные кейсы по упаковке проекта редевелопмента сразились на поле с "кейсами, которые мы не заслужили" - так Сергей Разуваев, директор GMK, рассказал о том, каково специалистам по брендингу работать с luxury-проектами за рубежом и не потерять мотивацию от "синдрома самозванца".

Начальник управления стратегического и операционного маркетинга "Галс-Девелопмент" Анастасия Асташина рассказала о таком кейсе, как "омоложение" бренда: для этого специалистам пришлось четко и емко ответить на запросы новых клиентов, чтобы переформулировать устаревающие формулировки для традиционной аудитории элитного жилья и подстроить новый продукт под более молодых покупателей бизнес-класса. Так появился бренд "Дома Настоящей Москвы": "Дома Настоящей Москвы – первый зонтичный бренд от "Галс-Девелопмент", который был сформирован по всем канонам маркетинга. Но рынок недвижимости сегодня - это динамичный рынок, поэтому департамент маркетинга обязан периодически возвращаться к согласованной платформе своего бренда, чтобы насытить ее новыми смыслами. Вам нужно ответить всего на 5 вопросов, чтобы сфокусироваться на задачах при старте новой рекламной кампании: кто, кому, что, как говорит и как будет мериться эффективность задуманного", - так в "Галс-Девелопмент" формулируют ключевые этапы разработки нового бренда. Спикер также дала ценный совет, о котором часто забывают маркетологи в рутинной работе – советоваться с отделом продаж, чтобы лучше понимать реальных клиентов компании.

В хабе продаж, третьей сессии форума, спикеры приступили к обсуждению новых стратегий в управлении продажами – как сделать контакт отделов маркетинга и продаж максимально эффективным и наладить коммуникацию в стратегии win-win, как максимально эффективно использовать инструменты 3D-визуализации в продажах, как поменялся путь пользователя при поиске квартиры и что нового появилось в работе инструментов ERP.

Тему цифровизации продаж и их новых стандартов осветил Дмитрий Севостьянов, директор компании Ремарк. Спикер сконцентрировался на правильности восприятия инструмента CRM-системы в работе: "CRM - не список лидов и сделок, а отражение реального процесса продаж. Автоматизируйте каждый из этапов работы с клиентом, обращайте внимание на то что не случилось: не перезвонил, не пришел на встречу, оценивайте не только количество, но и качество продаж", - советует Дмитрий Севтостьянов.

Ведущий тренер Центра управления продажами GMK Анна Печеркина рассказала о том, как союз девелопера и риелтора может из разовых сделок перерасти в сотрудничество в рамках сплоченной команды амбассадоров. Спикер отметила важность партнерских отношений между сторонами: "Риелтор, который привел клиента, чтобы получить комиссию, это еще не партнер девелопера. В основе настоящего партнерства - лояльность, которая базируется на общности ценностей и принципов работы. Если риелтор верит в продукт и компанию, разделяет ее ценности, чувствует себя уверенно и получает всестороннюю поддержку, он будет приводить "горячих" клиентов, даже если комиссия за сделки будет не самой высокой". В создании партнерских отношений Анна Печеркина подчеркнула важность постоянного обучения риелторов со стороны девелоперов: "Как человек, научившийся работать молотком, везде видит гвозди, так риелтор, прошедший качественное обучение у девелопера, везде видит клиентов. Вложения в обучение риелторов - самая эффективная инвестиция при построение партнерского канала продаж".

Согласно оптимистичным прогнозам экспертов сессии, роботы и технологии помогут вечно противоборствующим силам компании объединиться ради общего успеха – ведь машины не забудут напомнить о звонке клиенту, а из цепких опекающих объятий системы ему просто не выбраться – легче будет купить квартиру, чем объяснить, почему она ему не нужна.

В финальном хабе форума о кейсах и развитии маркетинга поговорили эксперты digital. Модератор сессии, основатель и CEO Digital Geeks Владимир Малюгин сконцентрировал внимание аудитории на новом performance-подходе, обозначив его заметную эффективность сегодня: "Performance-подход, когда в качестве основного показателя эффективности используется выручка от фактических сделок, наиболее результативен в сфере недвижимости. Однако, важно учитывать, что переход на такой формат работы возможен только при наличии соответствующей инфраструктуры и компетенций, как на стороне исполнителя, так и на стороне заказчика". В качестве основной составляющей успеха performance-маркетинга спикер назвал прозрачность во взаимоотношениях заказчика и подрядчика: "Научитесь делиться с подрядчиком информацией и выстаивать прозрачную взаимную коммуникацию. Только в этом случае performance-подход принесёт максимальные результаты".

Однако не все спикеры разделили принцип полного доверия в работе с контрагентами. Так, Николай Комчароков, генеральный директор I-Brand, поднял в своем докладе тему некачественного трафика, за которые рекламодатели платят и при этом частично расходуют свой бюджет впустую, даже в крупнейших рекламных системах, - с, казалось бы, непоколебимой репутацией. Среди таких площадок - Яндекс.Директ, Google.Adwords, Facebook и др. "Да простят меня уважаемые партнеры, но мы в нашем агентстве на все рекомендации по ведению рекламных кампаний от того же Яндекс и Google смотрим через призму недоверия. Я учу своих сотрудников всегда помнить, что прежде всего рекламные системы думают о своих финансовых интересах, и относиться к ним, скажем так, с подозрением. И я призываю вас принять такой же принцип в оценке вашей рекламы: вы не можете доверять никому. Это не просто, но именно так ваша реклама станет по-настоящему эффективной".

Соучредитель Callexchange Николай Виноградов посвятил аудиторию в работу новейших механик исследования поведенческих моделей покупателей: спикер показал, как на практике проверяются гипотезы и даже "мифы" о качестве звонков клиентов. Так исследование "Скоринг звонков в недвижке" на примере 323 000 звонков и 12 000 сделок (по рынку первичной недвижимости) подтвердило, что звонки из регионов действительно конвертятся хуже, пол клиента не влияет на результат, а вот скученность звонков все же понижает конверсию. "Любопытно, что на реальных цифрах мы увидели, что антифрод Calltouch – это вполне рабочий инструмент, опровергли гипотезу о том, что длительность звонка влияет на сделку и подтвердили то, что позвонившие два раза конвертируются лучше", - поделился Николай Виноградов.

Тему видеорекламы в digital раскрыл Александр Русинчук, Digital Director агентства SA Digital: обозначив все плюсы и минусы формата, эксперт предостерег аудиторию о быстром росте рынка, и отметил, что нейросети позволят повысить эффективность оценки работы видеорекламы уже в ближайшем будущем. "Видеореклама - активно растущий рынок в России. При этом не смотря на её популярность у рекламодателей и растущего видеопотребления у населения, её эффективность не всегда удается корректно оценить. С помощью нейросети мы научились обогащать видео интерактивными элементами, таким образом, у пользователя появляется возможность взаимодействовать с креативами, более точно понять, что ему предлагается, и поделиться своими контактами. Это уже отлично работает на большом количестве площадок и положительно отражается на эффективности рекламных кампаний", - отметил Александр Русинчук.

Сооснователь idaproject Дмитрий Ответчиков прокомментировал провокационный тезис о том, что дизайн брендам в недвижимости больше не нужен. Сконцентрироваться, по мнению эксперта, следует не просто на эстетике визуального ряда рекламной кампании – а на реальных цифрах аналитики, которые свидетельствуют о приоритетах покупателей, их позитивных и негативных впечатлениях: "Эра красивой картинки прошла. Продающий дизайн — это прежде всего аналитика. Создавайте визуальный ряд, исходя из приоритетов информации для принятия решения о покупке", - советует Дмитрий Ответчиков.

Финалом сессии и всего форума стала премьера секретного доклада от Дмитрия Формана, руководителя отдела интернет-маркетинга "Главстрой": в интерактивном формате спикер презентовал настоящий "шоукейс" по теме, объединяющей заказчиков с подрядчиками – о деньгах и финансах как "классном" инструменте, важном для абсолютно всех сторон процесса. Впрочем, объединяющей силой профессионалов рынка стали не только материальные блага – успех каждого из участников форума определили профессиональные навыки, которыми на форуме, в "месте силы", лидеры рынка поделились с коллегами.