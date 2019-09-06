В метро Новосибирска появилась памятная доска в честь визита Ким Чен Ира

НОВОСИБИРСК, 6 сен - РИА Новости. Памятную доску, посвященную визиту в Новосибирск 11 августа 2001 года председателя госкомитета КНДР Ким Чен Ира, открыли в пятницу на станции метро "Площадь Ленина", сообщает горадминистрация.

"Нас, сибиряков, и корейский народ связывает очень много. Я хочу напомнить подвиг нашего земляка Якова Новиченко - героя труда КНДР, который спас жизнь великого лидера страны Ким Ир Сена. Тогда глава Корейской Народно-Демократической Республики приезжал в Новосибирск поздравить и поблагодарить новосибирского героя… Второе событие нашей общей истории – посещение новосибирского метрополитена товарищем Ким Чен Иром – это неординарное событие в жизни города, и мы поддержали инициативу установки доски в новосибирском метро, чтобы эта дата была записана в истории Новосибирска", – приводятся в сообщении слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В свою очередь, поверенный в делах посольства КНДР в России Зин Чжон Хепа сообщил, что открытие доски в новосибирском метро происходит в дни, когда корейский народ отмечает 71 годовщину со дня основания КНДР.

"Великий Ким Чен Ир уделял большое внимание развитию дружественных отношений между нашими странами. Четвертого августа 2001 года он встретился с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и подписал историческую декларацию между Россией и Кореей. Чуть позже, 11 августа, он посетил Новосибирск и побывал на станции метро "Площадь Ленина". Установление мемориальной доски станет важным моментом для прославления заслуг нашего лидера в развитии корейско-российских отношений, а также дальнейшего укрепления этой дружбы", - привели в новосибирской мэрии слова Зин Чжон Хепа.