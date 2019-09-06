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РИА Новости

В метро Новосибирска появилась памятная доска в честь визита Ким Чен Ира

12:32 06.09.2019 (обновлено: 12:42 06.09.2019)
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© Тайга.инфо / Петр Маняхин Памятная доска, посвященная посещению станции метро "Площадь Ленина" Ким Чен Иром 11 августа 2001 года
Памятная доска, посвященная посещению станции метро Площадь Ленина Ким Чен Иром 11 августа 2001 года
© Тайга.инфо / Петр Маняхин
НОВОСИБИРСК, 6 сен - РИА Новости. Памятную доску, посвященную визиту в Новосибирск 11 августа 2001 года председателя госкомитета КНДР Ким Чен Ира, открыли в пятницу на станции метро "Площадь Ленина", сообщает горадминистрация.
"Нас, сибиряков, и корейский народ связывает очень много. Я хочу напомнить подвиг нашего земляка Якова Новиченко - героя труда КНДР, который спас жизнь великого лидера страны Ким Ир Сена. Тогда глава Корейской Народно-Демократической Республики приезжал в Новосибирск поздравить и поблагодарить новосибирского героя… Второе событие нашей общей истории – посещение новосибирского метрополитена товарищем Ким Чен Иром – это неординарное событие в жизни города, и мы поддержали инициативу установки доски в новосибирском метро, чтобы эта дата была записана в истории Новосибирска", – приводятся в сообщении слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
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В свою очередь, поверенный в делах посольства КНДР в России Зин Чжон Хепа сообщил, что открытие доски в новосибирском метро происходит в дни, когда корейский народ отмечает 71 годовщину со дня основания КНДР.
"Великий Ким Чен Ир уделял большое внимание развитию дружественных отношений между нашими странами. Четвертого августа 2001 года он встретился с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и подписал историческую декларацию между Россией и Кореей. Чуть позже, 11 августа, он посетил Новосибирск и побывал на станции метро "Площадь Ленина". Установление мемориальной доски станет важным моментом для прославления заслуг нашего лидера в развитии корейско-российских отношений, а также дальнейшего укрепления этой дружбы", - привели в новосибирской мэрии слова Зин Чжон Хепа.
Инициатива размещения памятной доски в Новосибирском метрополитене принадлежит руководителю фонда культурных и образовательных программ "Открытое море", скрипачу Михаилу Симоняну. В пятницу, 6 сентября, делегация студентов Новосибирской Государственной консерватории им. М. И. Глинки под его руководством отправится с визитом в КНДР.
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Анатолий ЛокотьКим Чен ИрНовосибирскКНДРРоссияОбщество
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