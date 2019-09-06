Концепция венчурного фонда Дальнего Востока будет готова через месяц

"Уверен, что нам нужен венчурный фонд. Но нужно много продумать. Не только источник инвестиций... Сама по себе логика работы фонда. Нам нужен реально действующий венчурный фонд. Какие деньги будут?... Будем думать быстро. Нам это нужно. Через месяц концепцию представим", - сказал Трутнев.