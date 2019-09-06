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РИА Новости
Восточный экономический форум

Концепция венчурного фонда Дальнего Востока будет готова через месяц

12:28 06.09.2019 (обновлено: 12:53 06.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерег Охотского моря
Берег Охотского моря
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Берег Охотского моря. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Концепция дальневосточного венчурного фонда будет представлена через месяц, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
"Уверен, что нам нужен венчурный фонд. Но нужно много продумать. Не только источник инвестиций... Сама по себе логика работы фонда. Нам нужен реально действующий венчурный фонд. Какие деньги будут?... Будем думать быстро. Нам это нужно. Через месяц концепцию представим", - сказал Трутнев.
Предложение создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд для поддержки стартапов сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. Позднее он уточнил, что финансы для его наполнения есть в Фонде развития Дальнего Востока.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокЮрий ТрутневВладивосток
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