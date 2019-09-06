ЦИК изучит возможность внедрить электронные подписные листы

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Центризбирком России изучит инициативу о возможном внедрении электронных подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов с использованием портала госуслуг и рассмотрит все риски этой инициативы, заявил член ЦИК РФ Александр Клюкин.

"В последнее время активно обсуждается возможность изменения процедуры сбора подписей с внедрением электронных подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов с использованием портала госуслуг. Этот сервис может быть доступен на портале госуслуг в личном кабинете кандидата, избирательного объединения, инициативной группы. Мы внимательно изучим все эти инициативы и рассмотрим всевозможные риски, что касается электронных подписных листов", - сказал Клюкин на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".