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РИА Новости

ЦИК изучит возможность внедрить электронные подписные листы

12:03 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Центризбирком России изучит инициативу о возможном внедрении электронных подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов с использованием портала госуслуг и рассмотрит все риски этой инициативы, заявил член ЦИК РФ Александр Клюкин.
"В последнее время активно обсуждается возможность изменения процедуры сбора подписей с внедрением электронных подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов с использованием портала госуслуг. Этот сервис может быть доступен на портале госуслуг в личном кабинете кандидата, избирательного объединения, инициативной группы. Мы внимательно изучим все эти инициативы и рассмотрим всевозможные риски, что касается электронных подписных листов", - сказал Клюкин на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
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