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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Власти Якутии просят увеличить финансирование для борьбы с лесными пожарами

12:03 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Сергей Строителев
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пожары на миллионах гектаров леса в Якутии нанесли серьёзный экологический ущерб, нужны дополнительные федеральные средства на авиалесоохрану, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава республики Айсен Николаев.
"В этом году у нас было очень много пожаров. Генпрокуратура проверяла – 96-97% пожаров – это природные явления, возгорания были связаны с очень сухим и аномально жарким для северов летом. У нас, как ни странно для многих, горели в первую очередь северные районы за полярным кругом", - сказал Николаев.
По его словам, ситуация осложняется тем, что там много торфяников.

"О прямом экономическом ущербе навряд ли можно говорить, потому что лес у нас на севере далеко не строительный. Но здесь надо говорить о большом экологическом ущербе. Потому что сгоревшие миллионы гектаров леса были зелеными легкими для нашей страны, и их восстановление требует времени", - отметил глава республики.

Он выразил надежду на федеральную помощь.
"Я очень надеюсь, что в ближайшие годы всё-таки федеральное правительство увеличит финансирование по авиалесоохране. Для нас это единственный способ количество пожаров снизить", - сказал Николаев.
Он уточнил, что в Якутии леса занимают 255 миллионов гектаров. Несколько сотен сотрудников авиалесоохраны не могут контролировать такие территории, поэтому нужно увеличить их численность и финансирование. Сейчас оно составляет 270 миллионов рублей. "Но опыт показывает, что на мероприятия по охране лесов нужно минимум 500-600 миллионов", - уточнил он.
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Николаев отметил также, что населенные пункты не пострадали. Но в ряде районов сгорели сенокосные угодья. Им будет оказана помощь.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ -0-
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияЯкутия
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