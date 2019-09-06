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РИА Новости

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар

11:55 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ столкнулся с Hyundai Solaris и выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, в результате пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу около 8.40 мск во Фрунзенском районе.
"Произошло столкновение автомобиля ВАЗ и автомобиля с Hyundai Solaris, после чего транспортное средство ВАЗ совершает выезд на тротуар с последующим наездом на двоих пешеходов. В результате ДТП оба пешехода (мужчины, возраст уточняется) получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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УГИБДДHyundai SolarisЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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