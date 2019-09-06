Лавров приветствовал участников антитеррористической конференции в Москве

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны, принимающие участие в международной антитеррористической конференции, вносят вклад в блокирование каналов финансирования террористических группировок и показывают свою нацеленность на совместную борьбу с терроризмом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии организаторам и участникам мероприятия.

Вторая международная конференция "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" проходит в Центре международной торговли в Москве. В ней принимают участие представители более 30 государств и ряда международных организаций, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, руководители и эксперты российских министерств и ведомств.

"Проблематика блокирования источников и каналов финансирования террористических группировок, их материально-технической подпитки – в фокусе пристального внимания мирового сообщества. Полезный вклад в общие усилия на этом направлении вносит ваша конференция, собирающая авторитетный состав участников – военных, дипломатов, представителей правоохранительных органов, спецслужб, руководителей многосторонних антитеррористических структур. Видим в этом твердую нацеленность наших государств совместно бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в приветствии Лаврова.