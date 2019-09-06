Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T10:41Z
https://ria.ru/20190906/1558381373.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/139758/54/1397585461_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_db3b7bae14bc674e1c6c731eea552991.jpg
РИА Новости

Черногория выдаст Хорватии ключевого свидетеля по делу о путче в 2016 году

10:41 06.09.2019
166
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодгорица
Подгорица
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Подгорица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Черногория выдаст ключевого свидетеля по делу о попытке путча на выборах 2016 года для отбытия длительного тюремного срока за убийство в Хорватии, постановил Высший суд в Подгорице.
Высший суд Черногории 9 мая огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями.
Ключевой свидетель обвинения Александр "Саша" Синджелич, который заявлял о личном участии в подготовке вооруженного переворота, в марте в эфире сербского телеканала Happy TV отказался от своих показаний и назвал предполагаемый путч "обычным протестом оппозиции". Ранее Хорватия потребовала его выдачи по приговору об убийстве местного жителя в 2002 году.
Кафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
5 июля, 17:42Религия и мировоззрение
Кнежевич: дело о путче в Черногории стало частью борьбы с Сербской церковью
"Исполнены законные условия для выдачи гражданина Сербии С.С. по запросу министерства юстиции Хорватии, для отбытия тюремного наказания сроком 21 год, вынесенного окружным судом Загреба за совершение тяжкого преступления – убийства", - сообщил Высший суд в Подгорице.
Черногорcкий суд еще до вынесения приговора подтвердил наличие у свидетеля обвинения неотбытого в Хорватии тюремного заключения и временно отложил вопрос выдачи в соседнюю страну на время разбирательства о попытке путча.
Представители оппозиционного ДФ Черногории ранее заявляли РИА Новости, что "ключевой свидетель обвинения" Синджелич является агентом НАТО, действовавшим под страхом тюремного заключения в Хорватии, другие обвиняемые также называли его "агентом-провокатором".
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча голословными.
Сотрудники полиции Черногории ведут задержанного по подозрению в планировании вооруженных нападений в Подгорице
9 мая, 04:22РИА Новости
Дело о попытке государственного переворота в Черногории осенью 2016 года
011000
Обсудить 0
НАТОЧерногорияСербияВ мире
Рекомендуем
Шарль Мишель
Преемник Туска обозначил свои взгляды на отношения ЕС с Россией и Китаем
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео надеется, что новое руководство Украины "оживит" нормандский формат
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов
Лента
новостей
Гитанас Науседа
Президент Литвы заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении России
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах
Вид Анкары
В Турции испытали крылатую ракету, способную уничтожать бетонные укрепления
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
Адвокат Порошенко объяснил, почему он не придет в пятницу на допрос
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обновил состав СНБО
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
В Эфиопии убили двух сотрудников гуманитарной организации
Пропеллер самолета
В Хабаровском крае по тревоге подняли истребительный полк
Беженцы пытаются пересечь полицейский кардон в Хорватии
Хорватия может отозвать c пенсии около двух тысяч полицейских
Бухта Ласпи в Крыму
В Крыму установили хронологию крушения прогулочного катера
Касым-Жомарт Токаев
Токаев прокомментировал информацию об иностранных заводах в Казахстане
Вид на набережную города Судака
Греческая делегация посетит Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния