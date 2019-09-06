Черногория выдаст Хорватии ключевого свидетеля по делу о путче в 2016 году

БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Черногория выдаст ключевого свидетеля по делу о попытке путча на выборах 2016 года для отбытия длительного тюремного срока за убийство в Хорватии, постановил Высший суд в Подгорице.

Высший суд Черногории 9 мая огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями.

Ключевой свидетель обвинения Александр "Саша" Синджелич, который заявлял о личном участии в подготовке вооруженного переворота, в марте в эфире сербского телеканала Happy TV отказался от своих показаний и назвал предполагаемый путч "обычным протестом оппозиции". Ранее Хорватия потребовала его выдачи по приговору об убийстве местного жителя в 2002 году.

"Исполнены законные условия для выдачи гражданина Сербии С.С. по запросу министерства юстиции Хорватии, для отбытия тюремного наказания сроком 21 год, вынесенного окружным судом Загреба за совершение тяжкого преступления – убийства", - сообщил Высший суд в Подгорице.

Черногорcкий суд еще до вынесения приговора подтвердил наличие у свидетеля обвинения неотбытого в Хорватии тюремного заключения и временно отложил вопрос выдачи в соседнюю страну на время разбирательства о попытке путча.

Представители оппозиционного ДФ Черногории ранее заявляли РИА Новости, что "ключевой свидетель обвинения" Синджелич является агентом НАТО, действовавшим под страхом тюремного заключения в Хорватии, другие обвиняемые также называли его "агентом-провокатором".