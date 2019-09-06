В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 451 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 439 человек (женщин – 132, детей – 224), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 012 человек (женщин – 304, детей – 516)", - говорится в бюллетене.