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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:31 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 451 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 439 человек (женщин – 132, детей – 224), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 012 человек (женщин – 304, детей – 516)", - говорится в бюллетене.
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