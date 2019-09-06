Два самолета, севшие в Уфе из-за метеоусловий, вылетели в Челябинск

УФА, 5 сен - РИА Новости. Авиарейсы из Санкт-Петербурга и Симферополя, не сумевшие из-за тумана приземлиться в Челябинске и отправленные на запасной аэродром Уфы, вылетели по маршруту, сообщили РИА Новости в международном аэропорте "Уфа".

По данным аэропорта Уфы, запасной аэродром 6 сентября в 7.46 (5.46 мск) и 7.42 (5.42 мск) принял судна из Санкт -Петербурга и Симферополя, которые не смогли приземлиться в Челябинске по метеоусловиям.