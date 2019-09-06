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РИА Новости

Два самолета, севшие в Уфе из-за метеоусловий, вылетели в Челябинск

10:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов Здание аэропорта "Уфа". Архивное фото
Здание аэропорта Уфа. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Здание аэропорта "Уфа". Архивное фото. Архивное фото
УФА, 5 сен - РИА Новости. Авиарейсы из Санкт-Петербурга и Симферополя, не сумевшие из-за тумана приземлиться в Челябинске и отправленные на запасной аэродром Уфы, вылетели по маршруту, сообщили РИА Новости в международном аэропорте "Уфа".
По данным аэропорта Уфы, запасной аэродром 6 сентября в 7.46 (5.46 мск) и 7.42 (5.42 мск) принял судна из Санкт -Петербурга и Симферополя, которые не смогли приземлиться в Челябинске по метеоусловиям.
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"В 10.16 (8.16 мск) в Челябинск из уфимского аэродрома вылетел самолет авиакомпании "Смартавиа" из Санкт -Петербурга, в салоне которого были 80 пассажиров. Чуть ранее, в 9.57 (7.57 мск), по маршруту Симферополь - Уфа -Челябинск вылетел самолет компании "Уральские авиалинии" со 154 пассажирами", - пояснили агентству в уфимском аэропорте.
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УфаЧелябинскПроисшествия
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