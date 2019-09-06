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РИА Новости

Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:59 06.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 19 раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории республики выпущено 34 мины различного калибра, также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов ДНР, сообщили в ведомстве.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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