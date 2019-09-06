Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 19 раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории республики выпущено 34 мины различного калибра, также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов ДНР, сообщили в ведомстве.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru