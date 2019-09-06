Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 19 раз", - сказал представитель ведомства.