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РИА Новости

В аэропорту Челябинска два самолета не смогли приземлиться из-за тумана

09:55 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта Челябинск
Здание международного аэропорта Челябинск
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Здание международного аэропорта Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен - РИА Новости. Два самолета не смогли приземлиться в международном аэропорту Челябинска в пятницу утром из-за тумана, также был задержан рейс из Челябинска в Минеральные Воды, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Сегодня был туман, из-за этого вынужденную посадку в городе Уфа вместо Челябинска совершили два авиарейса - из Санкт-Петербурга и Симферополя. Также почти 4 часа ждали вылета из челябинского аэропорта пассажиры, следовавшие в Минеральные Воды", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время туман в городе рассеялся, аэропорт работает в штатном режиме, уточнил он.
Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет двух рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург ожидается вместо 08.00 (06.00 мск) в 11.50 (09.50 мск), также задерживается вылет рейса в Сочи - вместо 09.20 (07.20 мск) вылет состоится в 11.45 (09.45 мск).
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