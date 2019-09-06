В аэропорту Челябинска два самолета не смогли приземлиться из-за тумана

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен - РИА Новости. Два самолета не смогли приземлиться в международном аэропорту Челябинска в пятницу утром из-за тумана, также был задержан рейс из Челябинска в Минеральные Воды, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.