Киев намеренно нарушает перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Командование украинских силовиков намеренно нарушает перемирие и обостряет ситуацию в Донбассе, чтобы показать якобы несостоятельность действующего переговорного процесса в Минске, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Возможно, одной из причин целенаправленного обострения ситуации может быть стремление официального Киева показать якобы несостоятельность дипломатических усилий действующих участников переговоров в существующих форматах с целью привлечь к переговорам по Донбассу представителей США и Великобритании", - сказал Якубов.

Он добавил, что руководство Украины не теряет надежды на введение миротворческой миссии исключительно на выгодных ему условиях. "Данную ситуацию можно стабилизировать путем дальнейшего проведения взвешенной, принципиальной и жесткой политики во всех существующих ныне форматах", - заявил Якубов.