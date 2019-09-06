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РИА Новости

Киев намеренно нарушает перемирие, заявили в ДНР

09:42 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Командование украинских силовиков намеренно нарушает перемирие и обостряет ситуацию в Донбассе, чтобы показать якобы несостоятельность действующего переговорного процесса в Минске, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"Возможно, одной из причин целенаправленного обострения ситуации может быть стремление официального Киева показать якобы несостоятельность дипломатических усилий действующих участников переговоров в существующих форматах с целью привлечь к переговорам по Донбассу представителей США и Великобритании", - сказал Якубов.
Он добавил, что руководство Украины не теряет надежды на введение миротворческой миссии исключительно на выгодных ему условиях. "Данную ситуацию можно стабилизировать путем дальнейшего проведения взвешенной, принципиальной и жесткой политики во всех существующих ныне форматах", - заявил Якубов.
Руководитель представительства ДНР в СЦКК выразил мнение, что обострение ситуации на линии соприкосновения выгодно представителям Киева на переговорах, так они могут манипулировать процессом.
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