Акимов: предложения о компенсациях отмены рейсов в Грузию пока не готовы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минтранс РФ пока не представил правительству предложения о компенсациях за отмену рейсов в Грузию, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях Восточного экономического форума.
Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам.
По словам Акимова, работа по этому вопросу еще ведется. "Эта работает идет на площадке Минтранса. Пока в правительство не вносились предложения Минтранса, не готов сказать. Я дал соответствующие поручения, мы договаривались об этом, естественно, мы и так в сложной ситуации находимся из-за авиакеросиной истории, по компаниям не можем ударить еще раз. Понятно, что какие-то ресурсы понадобятся, но мы обсуждаем", - сказал вице-премьер, курирующий в правительстве транспорт и связь.
На вопрос, ведутся ли переговоры о возобновлении авиасообщения с Грузией, Акимов ответил: "Не готов комментировать, эти решения не обсуждаются, они в правительстве".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.