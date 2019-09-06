Акимов: предложения о компенсациях отмены рейсов в Грузию пока не готовы

По словам Акимова, работа по этому вопросу еще ведется. "Эта работает идет на площадке Минтранса. Пока в правительство не вносились предложения Минтранса, не готов сказать. Я дал соответствующие поручения, мы договаривались об этом, естественно, мы и так в сложной ситуации находимся из-за авиакеросиной истории, по компаниям не можем ударить еще раз. Понятно, что какие-то ресурсы понадобятся, но мы обсуждаем", - сказал вице-премьер, курирующий в правительстве транспорт и связь.