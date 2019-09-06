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РИА Новости
Восточный экономический форум

Акимов: предложения о компенсациях отмены рейсов в Грузию пока не готовы

09:22 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минтранс РФ пока не представил правительству предложения о компенсациях за отмену рейсов в Грузию, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях Восточного экономического форума.
Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам.
Информационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
8 июля, 00:23РИА Новости
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
По словам Акимова, работа по этому вопросу еще ведется. "Эта работает идет на площадке Минтранса. Пока в правительство не вносились предложения Минтранса, не готов сказать. Я дал соответствующие поручения, мы договаривались об этом, естественно, мы и так в сложной ситуации находимся из-за авиакеросиной истории, по компаниям не можем ударить еще  раз. Понятно, что какие-то ресурсы понадобятся, но мы обсуждаем", - сказал вице-премьер, курирующий в правительстве транспорт и связь.
На вопрос, ведутся ли переговоры о возобновлении авиасообщения с Грузией, Акимов ответил: "Не готов комментировать, эти решения не обсуждаются, они в правительстве".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМаксим АкимовВладивостокРоссияГрузияЭкономика
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