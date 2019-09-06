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РИА Новости

Путин оценил вклад жителей Томской области в освоение ресурсов Сибири

09:13 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Томской области с 75-летием образования области, отметив, что они внесли серьезный вклад в освоение природных ресурсов Западной Сибири, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 75-летием образования Томской области. Многие поколения жителей области внесли серьезный вклад в освоение богатейших природных ресурсов Западной Сибири, в укрепление промышленного потенциала региона, развитие социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры", - сказал Путин.
Он также отметил, что жители области достойно решают стоящие перед ним задачи, своим трудом содействуют благополучию родной земли и бережно относятся к бесценному наследию края.
"Убежден, что творческая инициатива и стремление к созиданию и впредь будут помогать вам в реализации намеченных планов. Желаю вам здоровья и новых успехов", - заключил президент.
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