Путин оценил вклад жителей Томской области в освоение ресурсов Сибири

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Томской области с 75-летием образования области, отметив, что они внесли серьезный вклад в освоение природных ресурсов Западной Сибири, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 75-летием образования Томской области. Многие поколения жителей области внесли серьезный вклад в освоение богатейших природных ресурсов Западной Сибири, в укрепление промышленного потенциала региона, развитие социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры", - сказал Путин.

Он также отметил, что жители области достойно решают стоящие перед ним задачи, своим трудом содействуют благополучию родной земли и бережно относятся к бесценному наследию края.