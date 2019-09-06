Тайфун "Линлин" косвенно повлияет на погоду в Приморье

"По уточненным данным, влияние тайфуна "Линлин" на погоду Приморского края в период 7-8 сентября сохраняется, но оно будет косвенным. В ночь на 8 сентября тайфун выйдет на север Корейского полуострова и далее будет быстро смещаться по сопредельной территории Китая. Траектория тайфуна пройдет на 150-200 км западнее, чем предполагалось ранее. Ночью 9 сентября переместится на Хабаровский край", - говорится в информации.