Тайфун "Линлин" косвенно повлияет на погоду в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Тайфун "Линлин", из-за которого в Приморье было объявлено штормовое предупреждение, только косвенно повлияет на погоду в крае, основные дожди пройдут в Китае, сообщает пресс-служба Примгидромета.
"По уточненным данным, влияние тайфуна "Линлин" на погоду Приморского края в период 7-8 сентября сохраняется, но оно будет косвенным. В ночь на 8 сентября тайфун выйдет на север Корейского полуострова и далее будет быстро смещаться по сопредельной территории Китая. Траектория тайфуна пройдет на 150-200 км западнее, чем предполагалось ранее. Ночью 9 сентября переместится на Хабаровский край", - говорится в информации.
В выходные в Приморье пройдут дожди, но осадки будут не такими сильными, как ранее прогнозировали синоптики. Дожди будут сопровождаться ветром 15-22 м/с, на южном побережье 22-27 м/с, порывами до 33 м/с.
Высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 2,5-3,5 метра, в открытой части Японского моря – 4,5 - 5,5 метров. Вдоль южного побережья Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических отметок.
На реках края ожидаются локальные подъемы уровня воды до 1 метра, на реках южных, юго-восточных и западных районов края возможны подъемы воды до 2 метров, на отдельных участках с подтоплением прилегающих территорий.