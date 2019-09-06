Бурятия выполнила план по усилению безопасности школ после

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Архивное фото

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Бурятия полностью выполнила все пункты плана по усилению безопасности в школах после инцидента с нападением в школе Улан-Удэ в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Алексей Цыденов.

Нападение произошло в январе 2018 года. По данным СК, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, в том числе нападавший.

"Тот намеченный перечень дел, который был по итогам этой трагедии, выполнен полностью", - сказал Цыденов.

По его словам, все входы в школы находятся под контролем, введены дополнительные ставки вахтеров, все школы укомплектовали психологами - 118 специалистов были приняты на работу, также решены вопросы пожарной безопасности.