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РИА Новости
Восточный экономический форум

Бурятия выполнила план по усилению безопасности школ после

06:58 06.09.2019
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© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия / Перейти в фотобанкНападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ
Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Бурятия полностью выполнила все пункты плана по усилению безопасности в школах после инцидента с нападением в школе Улан-Удэ в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Алексей Цыденов.
Нападение произошло в январе 2018 года. По данным СК, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, в том числе нападавший.
"Тот намеченный перечень дел, который был по итогам этой трагедии, выполнен полностью", - сказал Цыденов.
По его словам, все входы в школы находятся под контролем, введены дополнительные ставки вахтеров, все школы укомплектовали психологами - 118 специалистов были приняты на работу, также решены вопросы пожарной безопасности.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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