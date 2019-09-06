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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро призвал ГП отреагировать на планы оппозиции продать регион Эссекибо

03:42 06.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен - РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы должна отреагировать на попытку оппозиции передать регион Эссекибо транснациональным компаниям и Гайане в обмен на политическую поддержку, заявил президент страны Николас Мадуро.
Речь идет о давних территориальных претензиях Каракаса относительно региона Эссекибо площадью примерно 160 тысяч квадратных километров в бассейне одноименной реки, занимающего значительную часть Гайаны. Конфликт обострился после смены президента в Гайане - новый глава государства пошел на сближение с США. Дэвид Грейнджер допустил в страну компанию Exxon Mobil, после чего глава Венесуэлы обвинил его в соучастии в действиях против его страны.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в четверг заявила, что преступная организация, направляемая лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, пыталась передать регион Эссекибо транснациональным компаниям, например Exxon Mobil.
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Мадуро, выступая перед народом Венесуэлы, продемонстрировал видеоролик, на котором были представлены фотографии Ванессы Ньюманн, которая является "послом" Гуаидо в Великобритании и, по заявлению Родригес, работает на Пентагон, и Мануэля Авенданьо, помощника Гуаидо. Фотографии сопровождает аудиозапись, на которой они обсуждают вопрос о передаче спорной территории Гайане.
"У нас в руках есть доказательства того, как этот бандит и предатель родины Хуан Гуаидо обсуждает передачу Эссекибо в обмен на политическую поддержку своего фантасмагорического лицемерно правительства. Я считаю, что генеральная прокуратура должна действовать без промедления, потому что это предательство родины намереваться продать ее", - сказал Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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