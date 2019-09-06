Мадуро призвал ГП отреагировать на планы оппозиции продать регион Эссекибо

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен - РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы должна отреагировать на попытку оппозиции передать регион Эссекибо транснациональным компаниям и Гайане в обмен на политическую поддержку, заявил президент страны Николас Мадуро.

Речь идет о давних территориальных претензиях Каракаса относительно региона Эссекибо площадью примерно 160 тысяч квадратных километров в бассейне одноименной реки, занимающего значительную часть Гайаны. Конфликт обострился после смены президента в Гайане - новый глава государства пошел на сближение с США. Дэвид Грейнджер допустил в страну компанию Exxon Mobil, после чего глава Венесуэлы обвинил его в соучастии в действиях против его страны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в четверг заявила, что преступная организация, направляемая лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, пыталась передать регион Эссекибо транснациональным компаниям, например Exxon Mobil.

Мадуро, выступая перед народом Венесуэлы, продемонстрировал видеоролик, на котором были представлены фотографии Ванессы Ньюманн, которая является "послом" Гуаидо в Великобритании и, по заявлению Родригес, работает на Пентагон, и Мануэля Авенданьо, помощника Гуаидо. Фотографии сопровождает аудиозапись, на которой они обсуждают вопрос о передаче спорной территории Гайане.

"У нас в руках есть доказательства того, как этот бандит и предатель родины Хуан Гуаидо обсуждает передачу Эссекибо в обмен на политическую поддержку своего фантасмагорического лицемерно правительства. Я считаю, что генеральная прокуратура должна действовать без промедления, потому что это предательство родины намереваться продать ее", - сказал Мадуро.