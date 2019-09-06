Билла Скарсгарда в образе клоуна-убийцы боялась даже съемочная группа

Когда ребята из VFX сначала видели меня обычного, а потом - в гриме демонического существа, которое вертит глазами и ртом, многих это пугало и заставало врасплох, - рассказал Скарсгард.

Актер признался, что ему было весело, когда съемочная группа работала над его персонажем, чтобы с помощью технологий воссоздать мимику и жесты клоуна-убийцы Пеннивайза, которого он сыграл.