Билла Скарсгарда в образе клоуна-убийцы боялась даже съемочная группа

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Шведский актер Билл Скарсгард рассказал, что во время работы над сиквелом фильма ужасов "Оно" напугал специалистов по визуальным эффектам, сообщает EW.
Когда ребята из VFX сначала видели меня обычного, а потом - в гриме демонического существа, которое вертит глазами и ртом, многих это пугало и заставало врасплох, - рассказал Скарсгард.
Актер признался, что ему было весело, когда съемочная группа работала над его персонажем, чтобы с помощью технологий воссоздать мимику и жесты клоуна-убийцы Пеннивайза, которого он сыграл.
Вторая часть "Оно" уже вышла в российский прокат.