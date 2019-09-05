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РИА Новости

Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову

18:45 05.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
"Суд продлил срок содержания под стражей до 7 декабря", - сказала собеседница агентства.
Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. Речь идет о событии, когда в конце января 2018 года в офис "Единой России" бросили дымовую шашку.
Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания.
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