В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу на бывшей работе

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция США задержала уроженца американского штата Мэриленд, который, предположительно, угрожал устроить стрельбу с большим числом жертв в магазине, где он раньше работал, сообщает местная газета Capital со ссылкой на документы суда.
Правоохранительные органы задержали 54-летнего Марка Эдварда Ратковски во вторник, в среду он предстал перед судом. По данным полиции, когда на прошлой неделе его уволили, он стал угрожать "расстрелять тут все". По словам бывших коллег мужчины, он обращался к ним с угрозами как минимум дважды. Как заявил сам Ратковски во время слушания о возможном освобождении под залог, недавно скончалась его мать, и он "просто шутил", когда говорил другу о том, что "хочет, чтобы все умерли".
"Он, несомненно, представляет угрозу обществу", - сказал помощник прокурор штата Колин Келли в суде.
По его словам, после задержания полиция обнаружила в доме предполагаемого злоумышленника 146 единиц оружия. Часть из них зарегистрирована на его отца, но полиция пока не установила всех владельцев. Отец мужчины заявил изданию, что он коллекционирует оружие и все единицы огнестрельного оружия, кроме одного, принадлежат ему.
Ратковски обвиняется в предъявлении угроз массового насилия, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 10 тысяч долларов.