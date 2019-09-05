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РИА Новости

В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу на бывшей работе

17:56 05.09.2019
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© Фото : Montgomery County Police DepartmentАвтомобиль полиции в штате Мэриленд, США
Автомобиль полиции в штате Мэриленд, США
© Фото : Montgomery County Police Department
Автомобиль полиции в штате Мэриленд, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция США задержала уроженца американского штата Мэриленд, который, предположительно, угрожал устроить стрельбу с большим числом жертв в магазине, где он раньше работал, сообщает местная газета Capital со ссылкой на документы суда.
Правоохранительные органы задержали 54-летнего Марка Эдварда Ратковски во вторник, в среду он предстал перед судом. По данным полиции, когда на прошлой неделе его уволили, он стал угрожать "расстрелять тут все". По словам бывших коллег мужчины, он обращался к ним с угрозами как минимум дважды. Как заявил сам Ратковски во время слушания о возможном освобождении под залог, недавно скончалась его мать, и он "просто шутил", когда говорил другу о том, что "хочет, чтобы все умерли".
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"Он, несомненно, представляет угрозу обществу", - сказал помощник прокурор штата Колин Келли в суде.
По его словам, после задержания полиция обнаружила в доме предполагаемого злоумышленника 146 единиц оружия. Часть из них зарегистрирована на его отца, но полиция пока не установила всех владельцев. Отец мужчины заявил изданию, что он коллекционирует оружие и все единицы огнестрельного оружия, кроме одного, принадлежат ему.
Ратковски обвиняется в предъявлении угроз массового насилия, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 10 тысяч долларов.
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