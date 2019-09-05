В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу на бывшей работе

Правоохранительные органы задержали 54-летнего Марка Эдварда Ратковски во вторник, в среду он предстал перед судом. По данным полиции, когда на прошлой неделе его уволили, он стал угрожать "расстрелять тут все". По словам бывших коллег мужчины, он обращался к ним с угрозами как минимум дважды. Как заявил сам Ратковски во время слушания о возможном освобождении под залог, недавно скончалась его мать, и он "просто шутил", когда говорил другу о том, что "хочет, чтобы все умерли".