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РИА Новости

Киев не предпринял попыток "услышать голос Донбасса", заявили в ДНР

17:38 05.09.2019 (обновлено: 18:02 05.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Киев за пять лет с момента подписания минского протокола так и не предпринял попыток "услышать голос Донбасса", заявила в четверг РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина.
Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящего до сих пор.
"В ходе противостояния мы не увидели ни одной попытки Киева услышать голос Донбасса. Украина никогда не считалась с нашим мнением и продолжает вести политику, в которой нет места людям, говорящим на других языках", - сказала Шишкина.
При этом она отметила, что, несмотря на блокаду, обстрелы и провокации со стороны Киева, за эти пять лет Донецк и Луганск смогли выстроить свой курс развития и неуклонно ему следуют.
"Поэтому с каждым днем граждане народных республик укрепляются во мнении, что наше будущее связано с Россией, которая ни на миг не оставила нас в 2014 году и помогает до сих пор", - добавила Шишкина.
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Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил, в свою очередь, что, подписывая пять лет назад минский протокол по урегулированию конфликта в Донбассе, Киев даже не собирался выполнять его положения.
"Данный документ появился исключительно благодаря тому, что ополчение Донбасса разгромило украинскую армию в изваринском и иловайском "котлах". Несмотря на подписанный протокол, включающий в себя прекращение огня, обмен всех на всех, политические решения по амнистии, местным выборам и особому статусу, выполнять "Минск-1" Украина не собиралась", - сказал Бердичевский.
Он напомнил, что, несмотря на подписание документа, Киев не прекращал обстрелы Донбасса, а зимой 2015 года начал наступление. Оно завершилось для украинских силовиков "дебальцевским котлом" и подписанием "Минска-2".
"При этом "цивилизованный" западный мир продолжает благосклонно наблюдать за тем, как Украина не соблюдает минские соглашения. Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы и шестой год убивают людей Донбасса, а США и их вассалы в Европе неоднократно и регулярно оказывают поддержку откровенно нацистскому режиму Украины, финансируют и обучают украинскую армию, не обращая внимания на боль и страдания наших людей", - добавил Бердичевский.
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