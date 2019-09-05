Киев не предпринял попыток "услышать голос Донбасса", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Киев за пять лет с момента подписания минского протокола так и не предпринял попыток "услышать голос Донбасса", заявила в четверг РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина.

Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящего до сих пор.

"В ходе противостояния мы не увидели ни одной попытки Киева услышать голос Донбасса. Украина никогда не считалась с нашим мнением и продолжает вести политику, в которой нет места людям, говорящим на других языках", - сказала Шишкина.

При этом она отметила, что, несмотря на блокаду, обстрелы и провокации со стороны Киева, за эти пять лет Донецк и Луганск смогли выстроить свой курс развития и неуклонно ему следуют.

"Поэтому с каждым днем граждане народных республик укрепляются во мнении, что наше будущее связано с Россией, которая ни на миг не оставила нас в 2014 году и помогает до сих пор", - добавила Шишкина.

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил, в свою очередь, что, подписывая пять лет назад минский протокол по урегулированию конфликта в Донбассе, Киев даже не собирался выполнять его положения.

"Данный документ появился исключительно благодаря тому, что ополчение Донбасса разгромило украинскую армию в изваринском и иловайском "котлах". Несмотря на подписанный протокол, включающий в себя прекращение огня, обмен всех на всех, политические решения по амнистии, местным выборам и особому статусу, выполнять "Минск-1" Украина не собиралась", - сказал Бердичевский.

Он напомнил, что, несмотря на подписание документа, Киев не прекращал обстрелы Донбасса, а зимой 2015 года начал наступление. Оно завершилось для украинских силовиков "дебальцевским котлом" и подписанием "Минска-2".