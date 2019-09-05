Обновленный перинатальный центр появится в Вологде в 2021 году

ВОЛОГДА, 5 сен – РИА Новости. Обновленный перинатальный центр откроют в Вологде в 2021 году, он будет создан на базе действующего областного роддома, рядом с которым построят дополнительный корпус, сообщает пресс-служба правительства области.

"Перинатальный центр в Вологде был открыт на базе областного родильного дома еще в 2007 году, однако из-за ограниченного пространства существующих корпусов больницы ряд отделений отсутствовали, либо работали в усеченном формате", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам начальника регионального департамента здравоохранения Сергея Бутакова, в новом корпусе разместят отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. В обновленном центре откроют также отделение восстановления репродуктивного здоровья и амбулаторно-поликлиническое отделение.

"С учетом уже действующих площадей, обновленное учреждение сможет ежегодно принимать до пяти тысяч родов у женщин со сложными беременностями", - цитирует пресс-служба слова Бутакова.