Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T17:12Z
https://ria.ru/20190905/1558363517.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151364/07/1513640795_0:284:3043:1996_1036x0_80_0_0_32802f16105d7b1eb1796ce67dfc61e7.jpg
РИА Новости
Вологодская область

Обновленный перинатальный центр появится в Вологде в 2021 году

17:12 05.09.2019
20
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПалата в роддоме
Палата в роддоме
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 5 сен – РИА Новости. Обновленный перинатальный центр откроют в Вологде в 2021 году, он будет создан на базе действующего областного роддома, рядом с которым построят дополнительный корпус, сообщает пресс-служба правительства области.

"Перинатальный центр в Вологде был открыт на базе областного родильного дома еще в 2007 году, однако из-за ограниченного пространства существующих корпусов больницы ряд отделений отсутствовали, либо работали в усеченном формате", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам начальника регионального департамента здравоохранения Сергея Бутакова, в новом корпусе разместят отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. В обновленном центре откроют также отделение восстановления репродуктивного здоровья и амбулаторно-поликлиническое отделение.
"С учетом уже действующих площадей, обновленное учреждение сможет ежегодно принимать до пяти тысяч родов у женщин со сложными беременностями", - цитирует пресс-служба слова Бутакова.
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
3 августа, 01:15РИА Новости
В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
Затраты на строительство и оснащение перинатального центра из областного бюджета составят 140 миллионов рублей, остальную сумму в виде субсидии размером почти в 470 миллионов выделит министерство здравоохранения РФ.
001000
Обсудить 0
Вологодская областьВологдаРоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на Ростов-на Дону
Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" пройдет в Ростовской области
РИА
Новости
Город Абакан с горы Самохвал
Рост частного сектора повышает уровень загрязнения атмосферы в Хакасии
Всероссийский автопробег коммунальной техники в Люберцах
Всероссийский автопробег коммунальной техники стартовал в Люберцах
Акционеры перед началом годового собрания акционеров компании Газпром
ОСК и структуры "Газпрома" и "Газпром нефти" договорились о сотрудничестве
Лента
новостей
Кинешма
Новые детские сады открылись в двух городах Ивановской области
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
Дюков: "Газпром нефть" предложит рынку новые классы запасов
Вид на город Благовещенск
В Благовещенске прошел концерт "Музыка победы"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Ивановская область получит в этом году 22 автомобиля скорой помощи
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
ВТБ заключил на ВЭФ ряд соглашений для развития бизнеса в регионах
Уборка урожая яровой пшеницы
Около 20 новых фермерских хозяйств появятся в 2019 году в Подмосковье
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: мост через реку Лену в Якутии соединит Дальний Восток и Арктику
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
В системе "Бэйдоу" на орбите находится 39 спутников
Вид на Ростов-на Дону
В Ростовской области два инвестпроекта включили в "губернаторскую сотню"
Волейбольный мяч
Современный волейбольный комплекс откроется в Ленобласти в начале зимы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния