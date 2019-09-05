Лицензию на блока №2 АЭС "Аккую" дадут в ближайшее время, заявили в Анкаре

Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото

Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Выдача турецким атомным регулятором основной лицензии на строительство с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" ожидается в ближайшее время, заявил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Лицензия на второй блок АЭС "Аккую" ожидается в ближайшее время", - сказал он.

В конце 2018 года Турецкое агентство по атомной энергии выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство блока №2 АЭС "Аккую". Это фактически предварительный документ, позволявший начать сооружение объектов будущего энергоблока за исключением реакторной установки.

Начало сооружения второго энергоблока АЭС "Аккую" ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, после получения основной строительной лицензии, сообщил в июне журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.