Лицензию на блока №2 АЭС "Аккую" дадут в ближайшее время, заявили в Анкаре

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Выдача турецким атомным регулятором основной лицензии на строительство с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" ожидается в ближайшее время, заявил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Лицензия на второй блок АЭС "Аккую" ожидается в ближайшее время", - сказал он.
В конце 2018 года Турецкое агентство по атомной энергии выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство блока №2 АЭС "Аккую". Это фактически предварительный документ, позволявший начать сооружение объектов будущего энергоблока за исключением реакторной установки.
Начало сооружения второго энергоблока АЭС "Аккую" ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, после получения основной строительной лицензии, сообщил в июне журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.