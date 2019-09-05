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РИА Новости
Ядерные технологии

Лицензию на блока №2 АЭС "Аккую" дадут в ближайшее время, заявили в Анкаре

16:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Выдача турецким атомным регулятором основной лицензии на строительство с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" ожидается в ближайшее время, заявил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Лицензия на второй блок АЭС "Аккую" ожидается в ближайшее время", - сказал он.
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
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На АЭС "Аккую" доставили ловушку расплава ядерного топлива для блока №1
В конце 2018 года Турецкое агентство по атомной энергии выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство блока №2 АЭС "Аккую". Это фактически предварительный документ, позволявший начать сооружение объектов будущего энергоблока за исключением реакторной установки.
Начало сооружения второго энергоблока АЭС "Аккую" ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, после получения основной строительной лицензии, сообщил в июне журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
7 июня, 20:13Петербургский международный экономический форум
Второй блок АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета
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